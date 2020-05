(Ottawa) Les coffres des partis sont si peu garnis en ces temps de pandémie qu’ils doivent se tourner vers la subvention salariale mise sur pied par le gouvernement libéral pour rémunérer les employés de leurs formations.

Mélanie Marquis

La Presse

La pandémie affecte tout le monde, même les partis politiques.

Car faire un don politique est loin d’être une priorité en ces temps difficiles, et vu cette rareté, toutes les formations fédérales, à l’exception du Bloc québécois, se prévaudront de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour rémunérer leur personnel qui œuvre au sein du parti.

« Comme d’autres partis et d’innombrables organisations l’ont signalé, la collecte de dons a chuté pendant la pandémie », a déclaré la directrice nationale du NPD, Anne McGrath, par voie de communiqué, précisant que 17 personnes travaillent à temps plein pour le NPD fédéral et que 15 à 20 autres travaillent à temps partiel.

« Pour s’assurer que ces travailleuses et travailleurs gardent leur emploi et ne dépendent pas de la PCU, le parti a suivi le même conseil que le gouvernement donne à toutes les organisations qui ont vu ce genre de baisse de revenus et ont demandé à bénéficier de la SSUC », a-t-elle argué.

Le programme de subvention salariale, qui est rétroactif au 15 mars, était prévu pour une période initiale de trois mois, mais il a été prolongé jusqu’à la fin de l’été. La subvention couvre 75 % des salaires, jusqu’à concurrence de 847 $ par employé par semaine.

Ces derniers jours, Justin Trudeau a exhorté les employeurs à présenter une application. Il voit ce programme chiffré à environ 73 milliards de dollars comme un véhicule pouvant favoriser une reprise économique vigoureuse au pays.

Sa formation l’a fait depuis un bon moment.

« Au cours de ces dernières semaines, le Parti libéral du Canada a répondu aux critères d’admissibilité à la Subvention salariale d’urgence du Canada et il a bénéficié de ce soutien. Hormis cela, en termes de financement de la base et comme cela a toujours été le cas, le parti compte sur le soutien de particuliers canadiens », a déclaré Braeden Caley, directeur des communications.

« À l’heure actuelle, le parti n’a été forcé de mettre à pied aucun des membres de son équipe à cause des répercussions de la COVID-19 », a-t-il précisé.

Chez les conservateurs, on a aussi choisi de s’en prévaloir, confirme dans un courriel Cory Hann, directeur des communications. « Nous avons appliqué et la subvention salariale fédérale nous a été consentie », a-t-il signalé, disant que le parti « veut faire tout en son pouvoir pour maintenir les opérations habituelles et continuer d’éviter les mises à pied ».

Le Bloc québécois, pour sa part, n’y a pas eu recours.