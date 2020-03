(Québec ) L’avocate de Lac-Mégantic Gloriane Blais se lance officiellement dans la course à la direction du Parti québécois (PQ).

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Mme Blais, qui était présente le week-end dernier au congrès des jeunes péquistes, à Montréal, est allée chercher mardi son bulletin de candidature à la permanence du parti. Elle a payé au même moment le droit d’entrée exigé de 10 000 $.

D’ici le 9 avril, elle devra récolter 2000 signatures de membres et récolter des dons afin de financer sa campagne et compléter le paiement d’entrée de la course en versant un deuxième montant de 15 000 $.

Avocate à son compte, en Estrie, Mme Blais devient la sixième candidate à se lancer dans la course afin de succéder à Jean-François Lisée. Il s’agit de la seule femme à être inscrite dans la course. Elle a été candidate du Parti québécois à quatre reprises par le passé.

Les autres candidats annoncés sont l’humoriste Guy Nantel, le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon, l’enseignant Frédéric Bastien et l’homme d’affaires Laurent Vézina. Il y aura deux débats dans la course, le premier à Montréal, le 17 avril, et le second le 9 mai à Drummondville.

Le prochain chef du Parti québécois sera élu le 19 juin prochain.