Commission sur les pesticides: la CAQ et l’opposition s’entendent

(Québec) Le bras de fer entre la CAQ et l’opposition portant sur la commission des pesticides prend fin : les élus du gouvernement Legault déposeront mercredi un rapport consensuel contenant 32 recommandations visant à mieux encadrer l’usage des pesticides et à limiter les impacts sur la santé publique et l’environnement.