(Koweït ville) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux militaires canadiens que leurs efforts ont été essentiels dans la « lutte » pour vaincre les militants islamiques en Irak et ailleurs.

Il a transmis ce message au début d’une visite éclair et inattendue au Koweït, où de nombreuses troupes canadiennes ont dû être déplacées depuis l’Irak il y a environ un mois.

Le Canada a deux missions en cours en Irak avec environ 500 soldats, mais a été contraint de les suspendre le 7 janvier, quelques jours après que le général iranien Qasem Soleimani eut été tué dans une frappe de drone ciblée par les États-Unis.

L’une des missions consiste, par l’entremise de l’OTAN, à former les forces irakiennes à combattre les extrémistes islamiques sur leur sol, un déploiement qui est suspendu pour le moment. L’autre mission impliquant des forces spéciales a repris.

« Nous avons été, en tant que pays, essentiels dans les efforts visant à vaincre Daech », a déclaré M. Trudeau par-dessus le rugissement de réacteurs.

« Essentiels dans les efforts de reconstruction et de stabilisation de l’Irak qui nous permettront d’avancer et non seulement d’avoir une région plus stable et prospère, mais aussi de réduire les effets du terrorisme dans le monde. »

Les troupes canadiennes avaient été déplacées en Irak quelques heures seulement avant que des missiles iraniens ne soient tirés sur deux bases aériennes irakiennes abritant des soldats américains et certains de la coalition, dont des Canadiens, qui n’ont pas été blessés.

M. Trudeau a déclaré que la perspective et les valeurs canadiennes sont essentielles pour aider à reconstruire la région.

Le premier ministre a ensuite circulé parmi les troupes, serrant des mains.

Il prévoit ensuite rencontrer le premier ministre Sabah Al-Khalid Al-Sabah pendant son séjour.

Le voyage au Koweït était prévu dans le cadre de la visite d’une semaine de M. Trudeau en Afrique et en Allemagne, mais il n’avait pas été rendu public à l’avance pour des raisons de sécurité.

M. Trudeau doit se rendre au Sénégal et à Munich après l’arrêt de lundi au Koweït.