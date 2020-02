Le sénateur Pierre-Hughes Boisvenu croit que la formation devrait être offerte aux juges d’abord et se pencher non seulement sur les agressions sexuelles, mais aussi sur la violence conjugale.

(Ottawa) Les conservateurs ne s’entendent pas sur les changements qui doivent être apportés au projet de loi de leur ancienne chef Rona Ambrose.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Le gouvernement Trudeau a présenté mardi une nouvelle mouture de ce projet de loi qui obligerait les nouveaux juges à suivre une formation sur le droit entourant les agressions sexuelles. Il avait reçu un appui unanime de la Chambre des communes à la dernière législature, mais avait été bloqué par le Sénat.

Cette fois-ci, le Parti conservateur veut élargir cette exigence aux agents ainsi qu’aux membres des commissions de libération conditionnelle. Ils en ont fait la demande alors qu’ils se penchent sur les circonstances entourant le meurtre de Marylène Lévesque à Québec.

Le sénateur Pierre-Hughes Boisvenu croit pour sa part que la formation devrait être offerte aux juges d’abord et se pencher non seulement sur les agressions sexuelles, mais aussi sur la violence conjugale.

Le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez, s’est montré stupéfait de voir que les conservateurs n’avaient pas souhaité aller de l’avant plus rapidement avec un projet de loi qui avait pourtant fait consensus lors de la dernière législature. Les libéraux, bloquistes et néo-démocrates auraient voulu l’envoyer au Sénat immédiatement pour une adoption plus rapide.