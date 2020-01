PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Québec) Trois ministres caquistes se sont désolés, vendredi matin, de voir une série de messages haineux polluer la page Facebook de leur chef, le premier ministre François Legault.

Caroline Plante

La Presse canadienne

Il venait de participer, mercredi soir, à la troisième commémoration de l’attentat survenu à la grande mosquée de Québec lorsqu’il a mis en ligne un message rempli de compassion pour les proches des victimes.

Le premier ministre rappelait que de se faire arracher son père, son mari, son frère par l’intolérance et la haine n’avait rien d’acceptable. Il a affirmé que le Québec n’était malheureusement pas à l’abri de cette haine, mais qu’elle n’était pas celle du Québec.

Ce qui a suivi a laissé des ministres de son cabinet pantois. Une déferlante de haine antimusulmane a aussitôt balayé sa page Facebook, comme l’a rapporté La Presse, vendredi. Les employés auraient même eu de la difficulté à les retirer, tellement il y en avait.

Réunis en caucus vendredi au Manoir Saint-Sauveur, dans les Laurentides, les ministres ont pu prendre connaissance des propos, tous plus virulents les uns que les autres.

François Bonnardel (Transports), Nadine Girault (Relations internationales) et Pierre Fitzgibbon (Économie) les ont tour à tour condamnés.

Selon M. Bonnardel, il y a « plus que de la pédagogie à faire, il y a un problème avec certaines personnes qui osent penser ça, qui osent écrire ça ». Il faut « accepter la diversification », a renchéri M. Fitzgibbon.

Pour sa part, François Legault a fait parvenir une déclaration écrite à La Presse : « La haine et l’intolérance n’ont pas leur place au Québec. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, on voit le meilleur et le pire de la nature humaine. Il y a une petite minorité de personnes qui utilisent systématiquement les réseaux sociaux comme porte-voix pour propager leur haine. Il faut les dénoncer. Ils ne représentent pas le Québec. »