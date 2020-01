John Williamson a une longue relation avec les conservateurs et en est maintenant à son deuxième mandat à titre de député.

(Ottawa) Un autre député conservateur tâte le terrain pour la course à la direction du parti.

La Presse canadienne

Le Néo-Brunswickois John Williamson envisage ainsi de se lancer.

Son amie de longue date et ancienne collègue aux Communes Stella Ambler a indiqué que plusieurs personnes l’encouragent à poser sa candidature.

Mme Ambler a souligné qu’il y a maintenant une ouverture dans la course pour quelqu’un de l’aile droite du parti, et que M. Williamson pourrait prendre cette place.

S’il se présente, il rejoindra au moins deux autres députés déjà dans la course, et plusieurs autres qui envisagent toujours une candidature.