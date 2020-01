Réforme du mode de scrutin: « C’est un moment à ne pas rater »

Québec devra aller plus loin dans sa réforme du mode de scrutin pour arriver à corriger en profondeur les « distorsions » du système actuel et éviter de favoriser le gouvernement sortant, croient l’ensemble des intervenants consultés par La Presse à l’aube du début des consultations sur le projet de loi 39. Revoir les calculs, abaisser les seuils d’admissibilité et en faire plus pour la parité sont au nombre des propositions. Survol.