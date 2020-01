Michael Fortier ne sera pas candidat à la direction du PCC

Estimant ne pas avoir de chances de succéder à Andrew Scheer et jugeant que le Parti conservateur du Canada est pour l’instant surtout « digne de méfiance », l’ex-ministre et ex-sénateur conservateur Michael Fortier a décidé, après réflexion, de ne pas se porter candidat à la course à la direction.