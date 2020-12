(Ottawa) Au lendemain du dépôt de l'énoncé économique fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que celui-ci ferait l'objet d'un vote de confiance, et il a dit espérer que l'opposition ne plongera pas le pays en élection. Et à ses homologues provinciaux et territoriaux, il a assuré qu'il était prêt à parler du transfert en santé, même si l'énoncé n'en fait pas mention.

Mélanie Marquis

La Presse

Encore une fois, la survie du gouvernement libéral minoritaire est en jeu. Car un projet de loi découlant du document qu'a présenté lundi à la Chambre des communes la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a été inscrit au feuilleton.

La mesure législative pourrait ainsi être déposée dans les prochains jours, et comme les propositions qu'elle contient sont de nature fiscale, elle engagera la confiance des députés de la Chambre des communes, a confirmé le premier ministre Trudeau.

« C'est un énoncé automnal; ce sont des mesures économiques qui, évidemment, feront l'objet d'un vote de confiance », a-t-il plaidé en conférence de presse au lutrin installé devant sa résidence de Rideau Cottage, mardi.

« Mais j'ai raisonnablement confiance qu'aucun des partis d'opposition ne veut d'une élection en ce moment. Nous n'en voulons certainement pas une. Nous voulons offrir aux Canadiens l'aide dont ils ont besoin », a enchaîné Justin Trudeau.

Et par ailleurs, selon lui, « il y a certainement des choses dans cet énoncé économique d'automne que chaque parti devrait être en mesure de soutenir ».

À l'opposition de jouer

En octobre dernier, les bloquistes avaient voté contre le discours du Trône, en colère de n’avoir lu dans le texte aucun engagement concernant les transferts en santé.

Puisque le document présenté par Chrystia Freeland n’en contient aucun, la même logique s’applique-t-elle ?

En conférence de presse, mardi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a dit vouloir étudier le projet de loi avant de dire s’il compte retirer sa confiance à l'endroit des libéraux.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Yves-François Blanchet

Il ne s'est pas privé de décocher une flèche à l’endroit du Nouveau Parti démocratique (NPD), qui avait évité la chute du gouvernement en votant pour le discours du Trône.

« On s’est assuré du vote du NPD en laissant la subvention salariale [pour les partis] », a raillé le dirigeant bloquiste.

Peu après le dépôt de l'énoncé Freeland, tous les partis ont trouvé matière à le critiquer, lundi.

« Il va y avoir des conversations »

Le premier ministre Trudeau a signalé que l’absence de mention d’une hausse des transferts en santé dans l’énoncé ne signifiait pas qu’il arriverait les mains vides à sa rencontre avec ses homologues provinciaux et territoriaux, le 10 décembre prochain.

Pour l'instant, Ottawa promet de faire un transfert pouvant atteindre 1 milliard aux provinces et territoires pour leurs centres de soins de longue durée, mais l’argent est rattaché à l’établissement de normes nationales pour ces centres.

« Ce financement sera conditionnel à la présentation de plans de dépenses détaillés et attribués selon un montant égal par habitant, à condition que l’administration en question démontre que ses investissements étaient conformes aux plans de dépenses », lit-on notamment dans l'énoncé économique.

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont d’ores et déjà signalé qu’ils comptaient faire de la hausse du TCS un enjeu majeur de cette réunion.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, n’y a pas fait référence explicitement en confirmant la date de la rencontre au sommet lundi soir sur Twitter.

À l’agenda : « lutte commune contre la COVID-19 », « renforcement des soins de santé » ainsi que « la logistique et [la] distribution des vaccins », a énuméré le ministre.

À Québec, mardi, le ministre des Finances, Eric Girard, a martelé qu’il était « inacceptable » que le gouvernement Trudeau persiste à vouloir imposer ainsi une ligne de conduite pour les CHSLD.

Contraste libéral-conservateur

Dans son discours, Justin Trudeau a pris soin d’établir un contraste entre la sortie de crise qu’il propose et celle qu’avait pilotée son prédécesseur, Stephen Harper.

« On se rappelle tous ce qui s’est passé quand le gouvernement précédent a retiré le soutien trop rapidement pendant la crise de 2008-2009 », a-t-il laissé tomber.

« On ne va pas faire ça. On va rester là pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. On fera tout ce qu’il faut, aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il dit.

Le premier ministre a trouvé une autre occasion de critiquer les conservateurs en répondant aux médias.

Il l'a fait en esquivant une question sur la promesse de faire un chèque pouvant atteindre 1200 $ pour chaque enfant de moins de six ans pour les familles à revenu faible et moyen qui ont droit à l’Allocation canadienne pour enfants (ACE).