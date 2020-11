(Ottawa) La journée de mardi a été ponctuée de tentatives afin de convaincre le gouvernement Trudeau d’appliquer la Charte de la langue française, communément appelée loi 101, aux entreprises de compétence fédérale.

Catherine Levesque

La Presse Canadienne

Pendant ce temps, le comité des langues officielles de la Chambre des communes tergiversait encore sur la meilleure façon d’occuper son temps jusqu’au congé des Fêtes.

Mardi matin, le Bloc québécois déposait un projet de loi d’initiative parlementaire visant à assujettir les entreprises de compétence fédérale œuvrant au Québec — comme les banques et les entreprises de télécommunications — à la loi 101.

Quelques heures plus tard, deux motions étaient déposées en ce sens — une à Québec, une à Ottawa.

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a obtenu l’unanimité de l’Assemblée nationale afin d’exiger « du gouvernement du Canada qu’il s’engage formellement à travailler avec le Québec » à réaliser cet objectif.

À peu près au même moment, le néo-démocrate Alexandre Boulerice a tenté de faire adopter une motion semblable à la Chambre des communes — sans succès.

Le premier ministre Justin Trudeau en a surpris plus d’un, la semaine dernière, en affirmant qu’il appuie la loi 101.

Mardi, M. Trudeau n’a pas voulu s’engager à ce que la loi québécoise ait préséance sur les lois fédérales. Il a dit que son gouvernement prendrait connaissance des différentes propositions du gouvernement du Québec en temps et lieu.

Lambropoulos remplacée

Par ailleurs, la députée libérale Emmanuella Lambropoulos n’est officiellement plus membre du comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes.

Elle avait provoqué toute une tempête en mettant en doute le recul de la langue française à Montréal et au Québec et a décidé de céder sa place après s’être excusée pour ses propos.

Mme Lambropoulos est remplacée par sa collègue Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga, qui s’est déjà décrite comme « une fille de la loi 101 » lors d’une entrevue accordée à « La Presse » en 2018.

Mme Martinez Ferrada n’a cependant pas voulu s’étendre sur son nouveau rôle dans le comité.

Dans une déclaration laconique transmise à La Presse Canadienne, la députée a dit reconnaître « les défis auxquels est confrontée la langue française » et qu’il est « essentiel de protéger et de promouvoir le français » au Québec et ailleurs au pays.