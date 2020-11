(Québec) François Legault affirme qu’il « n’est pas question d’étendre la loi 101 aux cégeps », quelques heures après que le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, eut pourtant affirmé qu’il était « en réflexion » à ce sujet.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

À la période des questions, mardi, le premier ministre a rapidement fermé la porte à l’idée d’étendre la Charte de la langue française aux établissements collégiaux. Sa déclaration, sans ambiguïté, tranchait avec un point de presse tenu plus tôt par M. Jolin-Barrette.

« C’est très clair pour moi que la langue habituelle des études devrait être le français », avait dit le ministre, précisant être « en réflexion » quant à l’opportunité d’étendre la loi 101 aux cégeps.

M. Jolin-Barrette avait également déploré que « la situation que nous voyons [actuellement] fait en sorte que la langue normale des études n’est plus nécessairement le français ».

Pour Simon Jolin-Barrette, il est « fondamental de s’assurer […] que les Québécois puissent étudier en français au cégep, à l’université, et puissent travailler en français ».

« Si on veut s’assurer au niveau de la recherche universitaire, si on veut s’assurer de faire en sorte que les Québécois puissent étudier en français, puissent étudier à l’université en français, puissent faire de la recherche en français à l’université et puissent, sur le marché du travail, travailler en français, il y a peut-être des actions à prendre au niveau collégial, mais je poursuis ma réflexion », avait-il affirmé.

Le ministre responsable de la Langue française n’a toutefois pas de données concernant les étudiants qui fréquentent les cégeps et les universités francophones du Québec, et dont les résultats de leurs recherches sont publiés principalement en anglais, malgré le fait qu’ils ont suivi leurs cours en français.

Simon Jolin-Barrette entend proposer une réforme de la loi 101 au cours de l'hiver prochain. Le ministre n’entend pas réglementer les entrepreneurs québécois pour qu’ils enregistrent un nom de marque en français, a-t-il précisé mardi.

« Une entreprise qui utilise une marque de commerce, qui est protégée par la loi fédérale, du champ de compétence fédérale, on ne peut pas intervenir à ce niveau-là », a-t-il dit, précisant une nouvelle fois que son plan d’action pour la défense du français serait « costaud », sans donner toutefois de détails.