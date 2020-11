(Ottawa) Les premiers ministres canadien et québécois Justin Trudeau et François Legault ont salué samedi la victoire du candidat démocrate Joe Biden aux élections présidentielles américaines.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection à titre de prochain président et vice-présidente des États-Unis d’Amérique », a affirmé M. Trudeau dans une déclaration écrite.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation extraordinaire et unique sur la scène mondiale. L’espace géographique que nous partageons, nos intérêts communs, nos liens personnels étroits et nos solides rapports économiques font de nous des amis, des partenaires et des alliés proches », a ajouté M. Trudeau.

« Nous nous appuierons sur cette base pour assurer la santé et la sécurité de nos populations face aux impacts de la pandémie mondiale de COVID-19, ainsi que pour favoriser la paix et l’inclusion, la prospérité économique et la lutte contre les changements climatiques à travers le monde. »

Après quatre ans de règne turbulent du président sortant Donald Trump, Justin Trudeau a dit avoir hâte de travailler avec le 46e président des États-Unis. À l’instar de la grande majorité des élus étrangers, M. Trudeau avait observé la plus grande prudence alors que les résultats ont été très serrés.

« Je suis impatient de travailler avec le président élu Biden, la vice-présidente Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis pour que nous puissions relever ensemble les plus grands défis mondiaux », a-t-il conclu dans sa déclaration.

De son côté, François Legault s’est dit « déterminé à travailler avec la nouvelle administration pour faire prospérer » sa relation avec le Québec.

Le premier ministre du Québec a aussi félicité Kamala Harris, en soulignant qu'elle avait passé une partie de sa jeunesse à Montréal.

D’autres leaders politiques se sont exprimés, dont le chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh. « Cette victoire me donne espoir que le Canada pourra compter sur les États-Unis pour lutter contre la crise climatique et contre la COVID-19. Bravo Joe Biden et Kamala Harris », a-t-il déclaré dans un discours virtuel adressé au Conseil général de la Section Québec.

– Avec La Presse Canadienne