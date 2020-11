« Après une longue réflexion et de nombreuses discussions avec ma famille, j’ai pris la décision difficile de ne pas me présenter lors de la prochaine élection fédérale en tant que candidat conservateur », a affirmé Peter MacKay.

(Ottawa) Arrivé bon deuxième dans la course à la direction du Parti conservateur en août, l’ancien ministre de la Justice Peter MacKay écarte l’idée de briguer les suffrages aux prochaines élections fédérales.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Dans une déclaration écrite publiée lundi, M. MacKay a affirmé qu’un retour en politique sur la scène fédérale n’est plus dans les cartons. Il avait pourtant laissé entendre après sa défaite dans la course au leadership qu’il comptait être sur les rangs.

« Après une longue réflexion et de nombreuses discussions avec ma famille, j’ai pris la décision difficile de ne pas me présenter lors de la prochaine élection fédérale en tant que candidat conservateur », a affirmé M. MacKay.

« Après avoir passé près de neuf mois comme candidat à la chefferie du parti, en pleine pandémie, en grande partie loin de ma famille et de mon emploi à temps plein, je dois maintenant concentrer mes efforts sur ces deux priorités », a-t-il ajouté.

M. MacKay a fait part de sa décision au chef du Parti conservateur Erin O’Toole durant un entretien téléphonique.

« Je lui ai fait part de mon engagement permanent envers notre parti et de ma volonté de faire tout ce que je pourrai pour que la prochaine élection se traduise par une victoire conservatrice, avec le premier ministre Erin O’Toole à la tête du parti. J’ai hâte de travailler avec tous les conservateurs et toutes les conservatrices, comme je l’ai fait pendant 40 ans, pour vaincre ce gouvernement libéral » a-t-il dit.

Réagissant également par communiqué, M. O’Toole a remercié son ancien adversaire de la course au leadership, notamment pour ses « décennies d’engagement envers notre pays et envers le parti ».

« Peter a joué un rôle majeur dans la politique canadienne. Il a été député de Nova-Centre pendant 18 ans. Pendant une décennie, il a été un membre de premier plan du cabinet Harper, où il a été ministre de la Justice et procureur général, ministre de la Défense nationale, ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et ministre des Affaires étrangères », a-t-il dit.

« Lors de notre appel, Peter et moi nous sommes engagés à faire tout notre possible pour que notre parti reste uni et fort. Le dévouement de Peter envers le Parti conservateur, qu’il a cofondé, est fort et je lui suis reconnaissant de son soutien alors que nous travaillons ensemble pour gagner la prochaine élection », a-t-il dit.