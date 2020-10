Denis Lessard Analyse

Les 25 ans du référendum de 1995

Bisbille entre Parizeau et Bouchard

(Québec) La tension était perceptible, mais on n’en soupçonnait guère l’ampleur. Avant la campagne référendaire de 1995, les rapports entre Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, les relations entre le PQ et le Bloc québécois sont venues à un cheveu de faire éclater le camp souverainiste.