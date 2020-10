(Québec) La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a enclenché le processus pouvant mener à la destitution du patron de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, relevé provisoirement de ses fonctions depuis mars 2019.

Tommy Chouinard

La Presse

La vice-première ministre a annoncé que « conformément à la Loi sur la police et la Loi sur la fonction publique, […] le dossier de M. Prud’homme est maintenant transmis à la Commission de la fonction publique ». La Commission fera enquête et lui remettra un rapport « sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération de M. Prud'homme ».

La décision fait suite à une recommandation en ce sens du Secrétariat aux emplois supérieurs - qui relève du Conseil exécutif, le ministère du premier ministre. Le Secrétariat s’appuie sur le rapport d’un comité de trois experts concluant que M. Prud’homme a commis une faute déontologique suffisamment grave pour être destitué. « Je juge que le motif est sérieux, a commenté Mme Guilbault. Évidemment, mettez-vous à ma place: si je considérais que c'est frivole ou que c'est mineur, on n'en serait pas à mandater la Commission de la fonction publique ».

Le rapport du comité, qui date du mois de juin, ne sera rendu public que si M. Prud’homme y consent. Trois experts ont fait l'enquête déontologique : Michel Bouchard, ancien sous-ministre à la Justice, Louis Sormany, ancien secrétaire général associé à l’éthique, et Luc Chamberland, ancien directeur du contentieux au ministère de la Justice.

Alors que Martin Prud’homme crie à l’injustice, Geneviève Guilbault considère que le gouvernement « suit scrupuleusement le processus prévu à la loi » et agit « dans le respect des droits » du patron de la SQ.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Martin Prud'homme

La Commission de la fonction publique pourrait recommander la destitution. Le patron de la SQ ne peut être destitué que par l’Assemblée nationale, sur motion du premier ministre, en vertu de la Loi sur la police. Le gouvernement aurait besoin du soutien d’au moins un parti d’opposition pour aller de l’avant, puisqu’il faut l'appui des deux tiers des députés afin qu'une telle motion soit adoptée.

Le Parti libéral du Québec considère que M. Prud'homme ne mérite pas une destitution « avec les choses que l'on connaît aujourd'hui » et pourrait retrouver son poste à la tête de la SQ. Le député Jean Rousselle, ex-policier à Laval, accuse le gouvernement d'« acharnement » contre M. Prud'homme, dont les droits n'ont pas été respectés selon lui.

Pour le député Alexandre Leduc de Québec solidaire, « si M. Prud’homme désire faire valoir son point de vue, il devra participer à l’enquête de la Commission de la fonction publique. À savoir si une destitution est nécessaire, on s’en remet à l’analyse de la Commission de la fonction publique, qui rendra ses conclusions ».

Le gouvernement Legault a annoncé en mars 2019 la suspension de M. Prud’homme en raison d’allégations de nature criminelle. Il n’y a eu aucune accusation contre lui après enquête. Le Secrétariat aux emplois supérieurs a toutefois confié le mandat à un comité d’experts de mener une enquête administrative en déontologie.

Les allégations concernent une plainte déposée par la directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Annick Murphy, au sujet d’une conversation téléphonique qu’elle a eue avec M. Prud’homme le 23 octobre 2017, comme La Presse le révélait. Le patron de la SQ a raconté l’avoir appelée parce que des procureurs « s’amusaient à faire du salissage » sur ses relations avec Guy Ouellette et son beau-père, Robert Lafrenière, alors commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

En entrevue à La Presse, M. Prud’homme a nié toute faute grave et a reproché au gouvernement de ne lui avoir donné aucune chance de s’expliquer. Il soutient même que le gouvernement a voulu « acheter [son] silence, arrêter le processus actuel en échange de [sa] retraite ».

Pour M. Prud’homme, la « véritable intention derrière cette enquête n’était pas l’appel téléphonique, mais plutôt de mener une vaste partie de pêche visant à m’associer aux fuites médiatiques sur la simple présomption que j’avais des liens d’amitié avec Guy Ouellette et des liens familiaux avec l’ex-Commissaire à l’UPAC, Robert Lafrenière. Pourtant, la preuve a été faite que toutes les informations à cet égard se sont avérées inexactes ».

« Le gouvernement s’apprête à prendre une décision sur la base de faits erronés, incomplets et qui comportent une multitude de raccourcis, poursuit-il dans un communiqué. Je n’ai jamais eu le droit de me défendre adéquatement et j’en conclus aujourd’hui que je suis victime d’une volonté du gouvernement de mettre fin à 32 ans de carrière au service du public. J’entends défendre mes droits et ma réputation devant une instance juste et impartiale puisque j’ai perdu toute confiance dans la capacité du sous-pouvoir politique qui a déjà décidé que ma carrière était terminée. »

De son côté, le Directeur des poursuites criminelles et pénales « ne formulera aucun commentaire, puisqu'un processus déontologique est en cours », a déclaré à La Presse sa porte-parole, Me Audrey Roy-Cloutier.

-Avec la collaboration de Daniel Renaud