Trudeau et son épouse souhaitent prompt rétablissement aux Trump

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire ont offert leurs encouragements à Donald Trump et à son épouse Melania après que le couple eut reçu un résultat positif à leur test de dépistage de la COVID-19.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a écrit sur Twitter qu’ils espéraient que le président et la première dame se rétabliraient bientôt.

M. Trump a laissé tomber la bombe dans la nuit de vendredi, quelques heures seulement après que Hope Hicks, l’une de ses plus proches conseillères, eut elle-même été déclarée positive.

Il a précisé que Melania et lui seraient mis en quarantaine, une évolution ironique pour un président et une administration que les critiques ont assaillie pour leur approche cavalière et aléatoire face à la pandémie.

Les révélations ont provoqué une tempête à Washington, alors que de nombreuses questions sont soulevées, allant de la véritable santé du président — il a 74 ans, une tranche d’âge à haut risque — au degré d’infection du personnel de la Maison-Blanche.

Le vice-président Mike Pence et sa femme Karen, quant à eux, ont indiqué qu’ils avaient reçu des résultats de test négatifs.

« Sophie et moi souhaitons un prompt rétablissement au @POTUS Trump et à la @FLOTUS. Nous espérons que vous vous rétablirez très bientôt de ce virus », a écrit Justin Trudeau, sur Twitter.

Sophie Grégoire avait reçu un résultat de test positif pour la COVID-19 au début de la pandémie.