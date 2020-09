Cinquantenaire de la crise d’Octobre: le Bloc et le NPD réclament des excuses d’Ottawa

(Ottawa) Après 50 ans, il est temps que le gouvernement du Canada s’excuse d’avoir promulgué la Loi sur les mesures de guerre, qui a mené à des centaines d’arrestations et de détentions arbitraires pendant la crise d’Octobre, estiment les bloquistes et les néo-démocrates. Une idée à laquelle les conservateurs ne souscrivent pas, et que le gouvernement Trudeau refuse de commenter pour le moment.