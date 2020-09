(Ottawa) Le gouvernement Trudeau a soumis sa proposition aux partis d’opposition pour un retour aux Communes permettant le vote à distance.

Lina Dib

La Presse Canadienne

« Il n’est pas responsable que les 338 députés se rendent à Ottawa pour y siéger, alors nous appuyons une approche hybride. Ça a bien fonctionné ce printemps et c’est la chose responsable à faire », écrit dans un courriel Simon Ross, porte-parole du leader parlementaire du gouvernement.

« Le vote à distance est nécessaire pour que tous les députés puissent représenter leurs électeurs. On travaille avec les autres partis sur les détails de cette approche », ajoute-t-il.

Le leader Pablo Rodriguez a soumis sa proposition à ses homologues des autres partis politiques jeudi après-midi.

« L’approche hybride » signifie qu’un petit nombre de députés seront à l’intérieur des Communes tandis que leurs collègues participeront aux travaux en visioconférence.

Depuis des mois les conservateurs résistent à la possibilité du vote à distance.

Cependant, jeudi en fin de journée, leur nouveau leader parlementaire, Gérard Deltell, ne voulait plus commenter la chose. « Le « black out » vient de commencer », a-t-il dit, joint par téléphone, préférant que les négociations entre leaders parlementaires se poursuivent loin des médias.

Le président de la Chambre des communes a étudié la possibilité du vote à distance depuis que la pandémie a forcé l’arrêt des travaux normaux. Il réclame une entente entre les partis avant de permettre la chose.

« On a proposé aux autres partis une façon de faire fonctionner la Chambre des communes et de faire voter les députés. On va continuer de discuter avec les oppositions et on pense qu’un consensus est possible », de l’avis de M. Ross.