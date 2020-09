(Ottawa) Le nouveau chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, accorde une place de choix aux élus québécois dans sa garde rapprochée en confiant le poste de leader parlementaire de l’Opposition à la Chambre des communes à Gérard Deltell et les fonctions de lieutenant politique du Québec à Richard Martel.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Ce faisant, deux des huit postes (25 %) de l’équipe de direction qui l’épaulera alors qu’il entreprend aussi ses fonctions de chef de l’Opposition officielle reviennent à des députés du Québec.

Conscient que le Parti conservateur traîne derrière les libéraux de Justin Trudeau par une dizaine de points dans les appuis chez les femmes, M. O’Toole s’est tourné vers la députée du Manitoba, Candice Bergen, pour le poste de chef adjointe.

En confirmant ces nominations, mercredi, M. O’Toole a fait valoir que les talents d’orateur et l’expérience parlementaire de Gérard Deltell, qui a aussi siégé à l’Assemblée nationale pendant quelques années avant de faire le saut sur la scène fédérale en 2015, seront des atouts importants. S’il a décidé de rester neutre durant la dernière course au leadership, M. Deltell avait donné son appui à O’Toole en 2017 quand il avait brigué pour la première fois la direction du Parti conservateur et s’était classé troisième derrière Andrew Scheer et Maxime Bernier.

« Gérard a beaucoup de respect au sein de notre caucus et de la part des autres partis aussi. C’est important pour le leader en Chambre d’avoir ce genre de respect. Il est un orateur extraordinaire aussi et j’ai beaucoup de confiance en lui. Nous avons une équipe extraordinaire à travers le pays, d’un océan à l’autre. Nous sommes prêts à former le gouvernement », a dit M. O’Toole.

Dans le cas de Richard Martel, un ancien entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a été élu à la faveur d’une élection partielle en juin 2018, M. O’Toole a décidé de récompenser le seul élu du Québec qui l’a appuyé durant la dernière course au leadership.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Richard Martel

« C’est mon coach préféré », a laissé tomber M. O’Toole. « Il est très connu dans les communautés rurales au Québec. Il va bien connecter avec les Québécois et les Québécoises avant les prochaines élections ».

En devenant lieutenant politique, M. Martel succède au député conservateur Alain Rayes, qui a occupé ces fonctions au cours des trois dernières années.

Pourquoi a-t-il décidé de faire appel à un autre élu au lieu de maintenir M. Rayes en poste alors que ce dernier avait réussi à recruter des candidats de marque au dernier scrutin et qu’il a pu défendre les positions et les politiques de son parti avec aisance devant les médias ?

« On a une équipe forte au Québec. J’ai beaucoup de respect pour Alain Rayes. Il va jouer un rôle important dans mon cabinet fantôme. En même temps, j’ai beaucoup de confiance envers mon ami Richard Martel et notre leader en Chambre Gérard Deltell. Nous sommes prêts pour défendre nos intérêts et les intérêts des Québécois et des Québécoises », a dit M. O’Toole.

Il a dit avoir l’intention d’utiliser à bon escient « les talents d’Alain Rayes dans mon cabinet fantôme », dont il annoncera la composition la semaine prochaine, vraisemblablement le 8 septembre, soit à la veille d’une réunion du caucus conservateur.

MM. Deltell et Martel n’ont pas donné suite aux appels de La Presse mercredi. Ils ont fait le chemin entre leur circonscription et la capitale fédérale mardi afin de rencontrer M. O’Toole et les autres membres de l’équipe de direction.

« Je remercie mon chef pour sa confiance ! Merci aussi à Alain Rayes pour son travail au cours des dernières années. J’ai beaucoup appris avec lui. Maintenant, on se met à l’ouvrage, en équipe, pour l’élection à venir », a affirmé M. Martel sur son compte Twitter.

« C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté la demande de notre chef d’être le leader parlementaire de l’Opposition officielle » a pour sa part déclaré M. Deltell, également sur son compte Twitter.

M. Rayes a aussi réagi sur les médias sociaux. « Ce fut un honneur d’être lieutenant politique. Je souhaite à Richard le meilleur des succès et lui offre mon entière collaboration. Je suis très enthousiaste par l’arrivée d’Erin O’Toole. Je demeure à son service afin que nous restions forts et unis pour battre Justin Trudeau ! »

Parmi les autres nominations de M. O’Toole, notons celle du député albertain Blake Richard au poste de whip et de la députée ontarienne Karen Vecchio au poste de leader adjointe à la Chambre de l’Opposition officielle. M. O’Toole a aussi demandé au jeune député conservateur Eric Duncan, qui est le premier député ouvertement gai à se faire élire sous la bannière du Parti conservateur, a coordonné la période de questions aux Communes.