Trudeau joue son va-tout

Après avoir nommé une première femme, Chrystia Freeland, aux commandes du ministère des Finances, Justin Trudeau a annoncé la prorogation du Parlement et la tenue d’un discours du Trône le 23 septembre. La prorogation, qui cause l’arrêt des travaux des comités parlementaires qui enquêtaient sur le scandale WE Charity, a soulevé l’ire de l’opposition.