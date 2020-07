Le chef du Bloc québécois a tiré à boulets rouges jeudi sur le chef du Nouveau parti démocratique (NPD). Yves-François Blanchet a accusé Jagmeet Singh d’avoir créé une « grave » crise sociale et d’être responsable d’un déferlement de « haine » pour avoir traité un élu bloquiste de « raciste » à la Chambre des communes, sans jamais s’excuser.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Cette affaire a été relancée mercredi sur Twitter à la suite de gazouillis publiés par Yves-François Blanchet et le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice. Le chef bloquiste a reproché au député néo-démocrate d’être « fier que son chef ait agressé un député dans une mise en scène partisane orchestrée, appuyée par [Justin] Trudeau, contre un parti plus progressiste et digne que le sien ».

Le député néo-démocrate s’en est ensuite pris à M. Blanchet en évoquant son « début de conspirationniste ». « Ça ne me surprend pas. Therrien avait aussi propagé des théories bizarroïdes contre une motion de QS sur l’islamophobie. Une belle continuité ! ! », a-t-il écrit M. Boulerice.

Interrogé sur ces accusations de conspiration en marge d’une rencontre avec le premier ministre François Legault à Montréal, Yves-François Blanchet n’a pas caché son irritation de reparler de ce sujet « viscéralement insignifiant ».

« Je vous invite à poser la question au chef du NPD lui-même, s’il n’est pas responsable de quelque chose de grave à deux égards. Un, il a traité le premier ministre de tous les Québécois de raciste, parce qu’il ne reconnaît pas le terme racisme systémique, et deux, un de ses députés, dans un gazouillis, a associé le Bloc québécois à l’esclavage et à l’Holocauste.

« Est-ce quel le chef du NPD n’en est pas rendu à se regarder dans le miroir sérieusement et savoir s’il n’a pas créé une crise sociale grave, une division grave entre des gens qui […] devront rester des amis, et pour l’instant, transigent la haine et les accusations non fondées à cause de lui, et de lui seul, et de lui personnellement? », a martelé le chef bloquiste, qui n’a pas voulu réponse à d’autres questions sur le sujet.

Rappelons que Jagmeet Singh a été expulsé de la Chambre des communes le mois dernier pour avoir traité le député Alain Therrien de « raciste », puis en refusant de présenter des excuses. Le chef néo-démocrate avait ensuite affirmé avoir vu le « visage du racisme ». Le Bloc québécois avait refusé d’appuyer une motion sur le racisme systématique, puisqu’un comité fédéral devait déjà étudier la question.

Une rencontre « sympathique » avec Legault

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Yves-François Blanchet et François Legault

Yves-François Blanchet s’est entretenu pendant environ une heure jeudi avec François Legault au centre-ville de Montréal. Une rencontre « fort sympathique » où le chef bloquiste affirme avoir eu « du plaisir » avec le premier ministre. Malgré leur bonne entente, il écarte de conclure une alliance stratégique avec le chef caquiste. « C’est une question de collaboration, en particulier dans une période de crise », a-t-il expliqué.

Le chef bloquiste a notamment abordé avec le premier ministre l’abandon cette semaine de plusieurs dessertes régionales aériennes par Air Canada. Une décision « irresponsable » de la part du transporteur aérien, alors qu’Ottawa a avancé 800 millions à l’entreprise et a refusé de l’obliger à rembourser les billets des voyageurs, a lancé M. Blanchet. « C’est une préoccupation qu’on partage [avec M. Legault] », a-t-il dit.

Yves-François Blanchet se dit « très optimiste » que le gouvernement Legault va aller de l’avant pour desservir les régions abandonnées par Air Canada. « Notre rôle sera de dire au gouvernement [fédéral] : faites votre part dans cet effort qui est absolument essentiel. Et surtout, ne créez pas d’obstacles à la capacité du Québec d’avoir des compagnies aériennes québécoises offrant des dessertes québécoises », a affirmé le chef bloquiste.

Ottawa devrait tout simplement remettre à Québec les sommes allouées à Air Canada pour permettre de « développer notre propre desserte régionale avec nos propres entreprises aériennes », estime le chef bloquiste. « Maintenant, cette réflexion est à la fois embryonnaire et urgente », a-t-il ajouté.