Meng Wanzhou: pas question de s’ingérer, réitère Justin Trudeau

(Ottawa) Justin Trudeau est en désaccord complet avec le plaidoyer d'anciens ministres, diplomates et juristes qui l'exhortent à intervenir pour faire libérer Meng Wanzhou afin de rapatrier au Canada les deux Michael qui sont emprisonnés en Chine depuis plus d'un an et demi.