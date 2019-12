Denis Lessard, le roi du scoop

Quarante ans de couverture parlementaire. Plus de 12 000 textes publiés, dont au moins 2000 en première page de La Presse. Armé d’un simple téléphone, Denis Lessard a terrorisé plusieurs générations de politiciens, qui avaient des sueurs froides lorsqu’ils voyaient s’afficher son numéro. Mesdames et messieurs les politiciens, vous pouvez faire la fête : le roi du scoop tire sa révérence. Un portrait de Katia Gagnon et de Martin Tremblay.