DENIS LESSARD Analyse

Port du voile: Québec se prépare à un revers en Cour d’appel

On ne peut jamais – et surtout on ne doit jamais – présumer de la décision d’un tribunal. Mais à Québec, on estime déjà probable que la Cour d’appel accueille favorablement la demande de suspension de la Loi sur la laïcité de l’État, qui interdit notamment le port du voile pour les futures enseignantes. Et déjà on se prépare à cette éventualité : Québec songe à demander qu’on « suspende la suspension » que pourrait décréter la Cour d’appel.