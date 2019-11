Marwah Rizqy renonce à la chefferie du PLQ et appuie Alexandre Cusson

(Québec) Marwah Rizqy ne briguera pas la direction du Parti libéral. La députée de Saint-Laurent a confirmé lundi qu’elle renonce à se lancer dans la course et qu’elle appuiera plutôt Alexandre Cusson.

Martin Croteau

La Presse

Mme Rizqy n’a jamais caché son intérêt pour la chefferie. Mais au cours des dernières semaines, il semblait de plus en plus improbable qu’elle fasse le saut.

Dans une publication Facebook lundi après-midi, elle confirme avoir mené une « réflexion sérieuse » avant de décider de ne pas briguer la chefferie.

« J’en suis venue à la conclusion que ce n’était pas à titre de cheffe que je pourrais le mieux le faire à ce moment-ci », a-t-elle écrit.

« Je compte tout de même participer activement à la course à la chefferie qui s’amorce sous peu à titre de militante et de députée libérale, a-t-elle ajouté. Je désire m’investir sur le plan des idées et joindre un nouvelle génération de libéraux progressistes. »

Elle appuiera Alexandre Cusson, maire de Drummondville et ex-président de l’Union des municipalités du Québec. Celui-ci n’a toujours pas confirmé qu’il sera candidat.

Ni Marwah Rizqy, ni Alexandre Cusson n’ont rappelé La Presse lundi.