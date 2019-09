Hugo Pilon-Larose

1er octobre

La Coalition avenir Québec (CAQ) remporte les élections. Elle met ainsi fin à un partage ininterrompu du pouvoir entre libéraux et péquistes depuis 1970.

28 novembre

Dans ses premiers mois au pouvoir, le gouvernement de la CAQ nage dans les surplus. Dans son discours inaugural, François Legault promet un « redressement national en éducation » et demande aux Québécois de « l’audace » pour y arriver.

François Legault annonce qu'il retourne une partie des surplus budgétaires aux contribuables, notamment avec des mesures d'aide aux familles et aux aînés, le 3 décembre.

3 décembre

Après une brève session parlementaire, la CAQ dépose une première mise à jour économique. Devant un fleurdelysé de taille géante, François Legault retourne une partie des surplus budgétaires aux contribuables, notamment avec des mesures d’aide aux familles et aux aînés.

6 décembre

Comme promis en campagne électorale, Québec dépose un projet de loi pour interdire l’achat et la possession de cannabis aux citoyens de moins de 21 ans. « S’il vous plaît, ne consommez pas », plaide le premier ministre François Legault en s’adressant aux jeunes.

8 janvier

François Legault ne peut plus se vanter d’avoir un Conseil des ministres paritaire. Après un début de mandat difficile, MarieChantal Chassé est tassée du ministère de l’Environnement et remplacée par Benoit Charette. Le premier ministre cite des échanges pénibles avec les médias pour justifier son choix.

30 janvier

Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, affirme qu’il a personnellement autorisé le congédiement de l’agronome Louis Robert, qui dénonçait dans son ministère et dans les médias le fait que le secteur privé s’ingérait dans les recherches publiques sur les pesticides. L’affaire crée beaucoup de remous. L’agronome a finalement gain de cause et retrouve quelques mois plus tard son poste.

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

7 février

Simon Jolin-Barrette dépose une réforme du système d’immigration. « En prendre moins, mais en prendre soin », disait François Legault. Cette réforme investit des sommes importantes en francisation, mais elle ferme aussi du même coup quelque 18 000 dossiers non traités qui s’étaient accumulés à son ministère. Cette décision est rapidement contestée en cour.

14 février

Québec va de l’avant avec son projet d’offrir la maternelle dès 4 ans à tous les Québécois d’ici cinq ans. Le gouvernement Legault dépose un projet de loi qui jette les bases de cet engagement phare de la dernière campagne électorale. François Legault assure que tous les enfants auront une place dès la rentrée 2023, peu importe le coût.

20 mars

Québec dépose une bombe dans l’industrie du taxi en abolissant les quotas et en ouvrant largement les portes aux nouveaux modèles d’affaires comme Uber. Les propriétaires de taxis contestent vigoureusement cette mesure.

Le premier ministre François Legault et la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, dans la municipalité inondée des Laurentides, le 2 mai.

15 avril

Avant que le Québec soit de nouveau frappé par d’importantes inondations printanières, le gouvernement annonce une réforme du programme d’aide aux sinistrés afin d’alléger le processus d’indemnisation.

2 mai

Le Québec est bouleversé par la mort d’une fillette à Granby, qui a perdu la vie après avoir reçu de mauvais traitements. « Ça prend vraiment des monstres pour avoir fait ça », déclare François Legault. Le gouvernement mandate ensuite Régine Laurent pour présider une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Des partisans du projet de loi sur la laïcité manifestent à Montréal, le 4 mai.

16 juin

Québec adopte officiellement, sous le bâillon, sa réforme du système d’immigration, mais aussi son controversé projet de loi sur la laïcité, interdisant du même coup aux futurs enseignants, entre autres, de porter un signe religieux.

14 septembre

Le gouvernement Legault fourbit ses armes en prévision du renouvellement des conventions collectives du secteur public. Alors que les négociations ne sont pas entamées, François Legault annonce déjà que les travailleurs devront se contenter de hausses salariales ne dépassant pas l’inflation, à l’exception des préposés aux bénéficiaires et des enseignants en début de carrière.