Andrew Scheer précise sa question de l'urne

C'est ce qu'a confirmé le chef de la formation politique, Andrew Scheer, lors d'une allocution devant la Chambre de commerce du Grand Saskatoon, mercredi.

Même s'il existe des défis régionaux différents au Canada, le thème qui se dégage, à son avis, est le sentiment que la vie devient de plus en plus chère et que les familles sentent qu'elles sont prises à la gorge.

Il a rappelé que près de la moitié des Canadiens seraient à 200 $ d'une insolvabilité financière, selon un récent sondage Ipsos.

C'est pourquoi il soutient que sa plateforme électorale sera centrée sur la volonté de «faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les Canadiens».

La question de l'urne des conservateurs diffère de celle des libéraux ou des bloquistes, qui considèrent que l'environnement sera le point majeur de la prochaine élection.

Le Nouveau Parti démocratique, de son côté, entend miser ses efforts pour prouver qu'ils sont «là pour défendre les gens» de manière plus générale.