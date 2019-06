Trudeau précise sa question de l'urne

Dans la salle de réception de l'hôtel William Gray, une heure après le début prévu, un membre du clan Trudeau est bien sur scène, aux côtés du député Miller. Or, il s'agit plutôt de l'ex-première dame du Canada Margaret Trudeau. Elle parle de santé mentale.

« C'est important de garder l'équilibre dans vos vies pour garder un esprit sain », témoigne celle qui vit avec la dépression bipolaire. « Mais quand les médecins parlent de l'importance de bien dormir, de l'exercice, des hormones... personne n'écoute. Par contre, tout le monde est curieux de savoir ce qui s'est passé dans ma vie ! », a raconté au public l'ex-femme de Pierre Elliott Trudeau.

C'est que la charismatique Mme Trudeau présentera un one woman show autobiographique à Montréal, cet été, dans le cadre du festival Just for Laughs.

« Ma présence sur scène n'était pas prévue, non », a confié Mme Trudeau à La Presse, entre deux photos sollicitées par des admirateurs de longue date. « Mais je profite de chaque tribune pour parler de la cause de la santé mentale. »

Des Raptors à l'énergie fossile

Justin Trudeau arrive finalement à l'événement qui était prévu bien avant la victoire des Raptors de Toronto et les festivités qui ont eu cours toute la journée dans la Ville Reine.

« Désolé du retard ! Ç'a a été une journée magnifique à Toronto pour célébrer les Raptors. Et quelle belle façon de finir la journée, ici, avec vous », lance-t-il à ses partisans qui l'applaudissent chaudement, sans prononcer un mot sur les événements venus assombrir le rassemblement pour les champions de la NBA, en fin d'après-midi : des coups de feu au milieu de la foule ont fait quatre blessés graves, trois personnes ont été arrêtées et deux armes ont été saisies.

Marc Miller l'entraîne rapidement sur le sujet des prochaines élections. Où le premier ministre entend-il mettre son énergie durant la campagne ?

« L'environnement me vient en tête en premier, avance Justin Trudeau. On ne peut pas avoir un plan pour la croissance de l'économie sans avoir un plan pour l'environnement en même temps. Notre monde est en train de changer. »

Le chef du Parti libéral admet qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais il estime que l'approche de son parti « est la bonne », et il accuse les conservateurs de « vouloir revenir en arrière », ce qui sera le cheval de bataille des libéraux durant la campagne électorale.