François Legault: «Ça va mieux que je pensais»

Bien sûr, il est associé à des projets de loi qui ont la faveur de la population, surtout celui qui interdira le port de signes religieux à quelques groupes d'employés. Ses principaux adversaires sont des chefs par intérim. Legault a l'avantage d'être en position de tête, sans rivalité immédiate. Les nouveaux gouvernements ont souvent ces périodes de lune de miel, qui s'obscurcissent à la première controverse.

Gouverner ? « Honnêtement, je trouve ça plus facile que prévu. Mais je me dis que ça ne restera pas toujours comme ça, que ça deviendra plus controversé, mais pour l'instant, ça va mieux que je pensais », laisse-t-il tomber en entrevue avec La Presse.

Déjà, il y a quelques jours, il avait soutenu que les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui enjoindre de ne pas dévier de son objectif et de faire adopter la loi sur la laïcité. En début de semaine, petit bain de foule dans sa circonscription de L'Assomption, diffusé par Radio-Canada. À travers l'enfilade de poignées de main prévisible, une rencontre tranche. Manifestement émue, la voix brisée, une jeune femme tient à le remercier pour ses huit mois de gouvernance.

« Ce n'était même pas arrangé », blaguait-il, hier, en chemises derrière son bureau de premier ministre.