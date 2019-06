Remaniement en Ontario: plusieurs grosses pointures rétrogradées

Le ministre de l'Environnement, Rod Phillips, qui a joué un rôle majeur dans l'annulation du programme de plafonnement et d'échange de la province, remplacera M. Fedeli, qui sera chargé du développement économique.

Lisa MacLeod, qui a provoqué la colère des parents pour son traitement du dossier de l'autisme en tant que ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, prend en charge le portefeuille du tourisme, de la culture et du sport.