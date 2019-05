Le diplomate québécois Michel Audet nommé chargé de mission en Afrique

On lui confie aussi le poste de Sherpa de la francophonie qui implique qu'il représentera personnellement le premier ministre du Québec dans les instances de la Francophonie. Il positionnera les thématiques prioritaires du Québec dans les instances.

L'annonce des nominations de M. Audet a été faite vendredi à Montréal par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, lors de son allocution dans le cadre de la conférence « Québec-Afrique : innovations et opportunités » organisée par le Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec.

Michel Audet a été sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie de 2012 à 2014. Il avait auparavant été représentant du gouvernement du Québec auprès de l'UNESCO.

La ministre Girault a précisé que l'intention du gouvernement du Québec était de développer une vision sur l'Afrique qui s'appuiera notamment sur les assises traditionnelles de solidarité et de coopération et sur la consolidation des intérêts économiques.

À son avis, l'Afrique francophone représente de riches occasions d'affaires pour les entreprises du Québec. Lors de son allocution, elle a estimé que les Québécois étaient trop dépendants de leurs relations commerciales avec les États-Unis et qu'il est devenu impératif de s'ouvrir davantage sur le monde.

Elle a fait observer qu'en 2100, le continent africain devrait abriter 4,4 milliards de personnes, soit près de 40 % de la population mondiale, selon des projections démographiques, et que plus de la moitié de cette population sera âgée de moins de 25 ans.

Depuis 2016, trois bureaux du Québec qui desservent 20 pays ont été ouverts en Afrique : au Sénégal, au Maroc et en Côte-d'Ivoire.