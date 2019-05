La victoire des verts en C. -B. est analysée

Libéraux et néo-démocrates à Ottawa tentaient mardi de tirer des leçons de leur défaite à l'élection partielle de lundi dans un comté de Colombie-Britannique. Et les deux formations malheureuses s'entendent sur une chose avec les gagnants : les changements climatiques ont motivé les électeurs.

Le candidat élu, Paul Manly, ira rejoindre Elizabeth May à Ottawa où ils seront dorénavant deux députés verts. M. Manly a récolté presque 38 % des voix. Mme May s'est donc présentée à la porte des Communes tout sourire, mardi après-midi.

« Nous avons vu beaucoup d'augmentation dans nos appuis. Et on pose toujours la même question : Pouvez-vous traduire ça en sièges au parlement fédéral ? Et maintenant, aujourd'hui, la réponse est clairement oui », a-t-elle déclaré, « ravie » de doubler ses effectifs.

Les libéraux, eux, n'ont obtenu que 11 % du vote, loin derrière les conservateurs, à 25 %. Les néo-démocrates qui détenaient le comté jusque-là n'ont récolté que 23 %.

Justin Trudeau y voit la preuve que les Canadiens sont « préoccupés par les changements climatiques ». Jagmeet Singh ajoute à ça que « les gens de Nanaimo-Ladysmith ont voté pour protester contre le gouvernement qui a acheté un pipeline ».

« C'est un message clair que les Canadiens veulent de l'action sur les changements climatiques », a dit le premier ministre en arrivant à son bureau mardi matin. Il en a profité pour vanter sa décision d'imposer une taxe sur le carbone aux provinces qui n'ont pas mis en place un plan de lutte aux changements climatiques.

Il a quitté le point de presse alors que les journalistes lui demandaient quel effet sa décision d'acheter un pipeline a pu avoir sur le vote de lundi.

Avant de s'engouffrer dans son bureau, le premier ministre a cependant pris le temps de laisser entendre qu'en octobre les Canadiens n'auront à choisir qu'entre un gouvernement libéral ou un gouvernement conservateur.

« Évidemment, on va travailler encore plus fort dans les mois à venir pour s'assurer que les Canadiens choisissent un gouvernement qui va pouvoir lutter contre les changements climatiques et pas juste un parti », a-t-il glissé.