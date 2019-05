Jeunes militants péquistes réunis en colloque

L'événement sera l'occasion de réfléchir sur la pertinence de la souveraineté du Québec, mais du point de vue des militants du parti âgés de 30 ans et moins. Si le point central du colloque porte sur l'indépendance du Québec, la nouvelle réalité multipartite à l'Assemblée nationale méritera une attention particulière, au point de se demander si une réforme du mouvement souverainiste est nécessaire.

« On va en traiter dans un de nos panels », a indiqué la présidente de l'aile jeunesse du Parti québécois, Frédérique St-Jean, en entrevue à La Presse canadienne. Québec solidaire n'est pas sur le point de disparaître et le Parti québécois non plus, croit-elle.

Les jeunes doivent avoir leur mot à dire dans ce nouveau paysage, selon Mme St-Jean.

« Les jeunes veulent du changement et je pense qu'ils vont s'inscrire en leaders dans cette nouvelle dynamique-là », a-t-elle affirmé.

La présidente du CNJPQ s'attend aussi à ce que les raisons qui motivent les jeunes à vouloir faire l'indépendance du Québec de nos jours varient par rapport aux générations antérieures.

« On va leur poser la question pour savoir si le sujet est encore d'intérêt. Je pense que si les jeunes viennent, c'est que ça les intéresse encore. »

L'heure à la réflexion, pas à la confrontation

La présidente des jeunes militants péquistes ne croit pas que les participants arriveront à l'événement dans un esprit de confrontation, même si des militants de longue date du parti les ont accusés de vouloir prendre trop de place lors du dernier colloque national du PQ, certains leur reprochant même de faire de l'âgisme.

« Ce ne sera pas du tout dans la confrontation. C'est vraiment un colloque de réflexion. On veut que les jeunes reprennent possession du mouvement indépendantiste et que ça redevienne d'actualité », a-t-elle assuré.

D'autres sujets d'actualité chers aux jeunes sont aussi à l'ordre du jour des discussions. Il sera notamment question de l'urgence de lutter contre les changements climatiques avec des experts en la matière. Un autre atelier portera sur le fossé qui se creuse entre riches et pauvres ainsi que des données qui démontrent que la classe moyenne s'appauvrit.

Les jeunes s'activent...

Après ce colloque, le Comité national des jeunes du Parti québécois s'activera lors de consultations cet été afin de bien connaître les préoccupations de ses membres.

« Il y aura un congrès à l'automne pour adopter les positions de l'aile jeunesse qui seront par la suite présentées au congrès extraordinaire du PQ en novembre », précise la présidente du CNJPQ.

Tout cela pour en arriver à un Parti québécois réformé, plus ouvert et plus aligné sur ses objectifs, de l'avis de Mme St-Jean.

Mais pour le moment, le mot de la fin du colloque de samedi est réservé au chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, qui s'adressera aux jeunes militants en fin d'après-midi.