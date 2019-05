Élections fédérales: le directeur du budget chiffrera les promesses des partis

Le directeur parlementaire du budget (DPB) permettra aux partis politiques de chiffrer leurs promesses électorales de façon « objective et non partisane » aux prochaines élections, une première au pays.

Le DPB, Yves Giroux, a confiance que ce nouveau service « rehaussera la confiance des Canadiens » avant de se rendre aux urnes en octobre prochain.

Pour la première fois, les électeurs auront accès à des estimations impartiales et non partisanes du coût des mesures proposées en campagne électorale. Les partis pourront en faire la demande dès la fin du mois de juin.

Le DPB fera alors des estimations avec le plus d'exactitude possible et pour éviter les « biais d'optimisme » et les « mauvaises surprises » une fois qu'un nouveau gouvernement arrive au pouvoir.

Le nouveau service du DPB s'inspire de processus similaires qui ont fait leurs preuves en Australie et aux Pays-Bas et qui ont permis de renforcer la crédibilité des partis politiques auprès des électeurs.