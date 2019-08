Personnalité de la semaine: Nick Farkas

Mais revenons-en à cette fameuse liste Billboard. Farkas y côtoie l'équipe de gestion de Drake, les promoteurs irlandais de la tournée d'Ed Sheeran (au second rang des tournées les plus lucratives de l'histoire) ou encore l'un des présidents de Universal Music. Un « honneur », reconnaît-il. Mais un honneur qu'il veut à tout prix partager.

C'est l'une des choses que l'on remarque d'emblée chez Nick Farkas. Il a le sourire facile. Encore plus quand il parle de son travail. De sa passion, plutôt. « Si tu n'es pas passionné, n'embarque pas dans ce métier », nous dira-t-il au cours de l'heure et demie d'entrevue qu'il nous accorde.

Nick Farkas se creuse les méninges. Le vice-président à la programmation des concerts et évènements d'evenko se cale au fond de son siège, se concentre. D'origine ontarienne, il est parfaitement bilingue... Mais non, aucune bonne traduction ne lui vient en tête. Il rit de bon coeur.

Du mieux qu'il a pu, le promoteur evenko a tenté de reproduire « l'expérience Osheaga » sur son site provisoire. L'aménagement des scènes a été repensé, l'asphalte de la piste de course automobile a été recouvert de gazon. Les efforts (et l'argent) investis ont payé. Aucune baisse de rendement à déplorer.

Tout le week-end, on a pu voir des jeunes du Québec, du Canada, des États-Unis et d'ailleurs, identifiables à leurs passes colorées autour du poignet, déambuler à Montréal. « Pendant trois jours, Osheaga devient la 12 e ville en importance au Québec », souligne Nick Farkas, fondateur de l'évènement, rencontré dans son bureau du siège social d'evenko.

« On est une équipe, et je ne pourrais rien réaliser sans les gens avec qui je travaille. »

S'il a accepté que nous brossions son portrait, c'est surtout pour pouvoir nous parler de sa brigade, « incroyable et dévouée ». Plus de 5000 âmes travaillent à monter Osheaga chaque année. Le service de booking qu'il mène est composé de huit personnes, qui à elles seules travaillent chaque année sur les programmes qu'on nous présente au printemps.

Osheaga a été fondé en 2006. Ce n'était alors qu'un petit festival de musique indépendante. Les premières éditions n'ont pas eu un succès retentissant. Chaque année, Nick Farkas croyait qu'il s'agissait de leur dernier essai. Beaucoup d'argent a été investi. Aucun argent n'a été gagné. Le vice-président exécutif d'evenko, Jacques Aubé, a été de ceux qui ont insisté pour continuer. Un soutien inestimable, dit Farkas.

Et puis, en 2009, Coldplay figurait en tête d'affiche. En 2011, c'était Eminem. Osheaga est sorti du rouge. Il a pris de l'ampleur, jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, soit l'un des festivals de musique les plus importants au Canada. Au monde, même.

Un long parcours

Nick Farkas, la musique et les spectacles, ça remonte à bien plus loin qu'Osheaga. Né en Ontario, il est arrivé à Montréal lorsqu'il avait 5 ans. Jeune adulte, des études en sciences humaines au cégep de Saint-Laurent l'ont mené en urbanisme à l'Université Concordia.

C'est la fin des années 80. La scène punk rock montréalaise n'est pas très grande. Son ami Paget Williams et lui organisent des concerts le week-end. Ils mettent des groupes qu'ils apprécient à l'affiche de petites salles de Montréal.

Puis, en 1992, Farkas fonde le promoteur Greenland Productions avec Dan Webster et Nancy Ross. L'entreprise fonctionne bien (et roule encore aujourd'hui). Cinq ans plus tard, il se joint à l'équipe de Donald K Donald, qui deviendra Universal Concerts, House of Blues, puis Groupe Spectacles Gillett. Et finalement evenko.

Une mission est essentielle pour Nick Farkas depuis ses débuts : « Mettre Montréal sur la map », comme il le dit de son accent anglophone. Grâce à ses concerts, ses évènements et ses festivals. En grande partie grâce à Osheaga, qui a dans son ADN un « volet expérience » essentiel, tant pour les festivaliers que pour les artistes.

L'évènement pourra-t-il grandir et rayonner encore plus ? Nick Farkas avoue avoir plus d'une idée pour le faire. Il n'en dira pas plus, mais semble sûr de pouvoir les mener à terme. « Rien n'est impossible avec notre équipe », dit-il.

Après une vingtaine d'années dans le milieu, Nick Farkas se pince encore. Tout au long de notre entretien, une phrase ponctue de nombreuses fois ses observations : « Jamais je n'aurais imaginé en arriver là. »

Nick Farkas en quelques choix

L'artiste que tu es le plus fier d'avoir « booké » :

Radiohead, The Replacements, The Cure, Eminem... (il a fallu l'arrêter)

Le meilleur concert de ta vie :

The Clash, en 1981

Le concert le plus impressionnant :

Radiohead au festival Bonnaroo, de Manchester, en 2006

La meilleure ambiance dans un concert :

Green Day à l'Agora de Québec, en 2010

Ta chanson préférée :

Here Comes a Regular, de The Replacements