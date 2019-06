Personnalité de la semaine : David Perron

Pas facile de joindre un gars qui vient de gagner la Coupe Stanley, surtout quand il a une extinction de voix. Mais entre son bateau qu'il vient finalement de mettre à l'eau à son chalet, au lac Memphrémagog, et le plaisir de ne rien faire, enfin, après une saison de hockey palpitante, David Perron, l'ailier des Blues de St. Louis, trouve le temps de nous rappeler.

De nous parler de la sensation folle de gagner la Coupe, du fait qu'il ne se voit pas ailleurs, l'été, qu'au Québec, en Estrie, où il a grandi, de ses enfants, dont sa fille de 2 ans qui s'intéresse déjà au hockey, de ses parents, qui ont cru en lui dès son enfance comme joueur de hockey - tant qu'il avait quand même de bonnes notes à l'école. De tout le temps qu'il a investi dans ce sport qu'il aime plus que tout.

« Ici, j'ai acheté la propriété de mes rêves », dit-il au sujet de ce terrain d'où il nous parle, ce lieu où il s'installe, l'été, chaque année, depuis qu'il le peut. Il est à quelques dizaines de kilomètres de Fleurimont, où il a grandi, un des quartiers maintenant annexés à Sherbrooke.

« J'ai le meilleur des deux mondes », ajoute-t-il. La passion du hockey l'hiver au Missouri. L'été parmi les siens.

David Perron, notre personnalité de la semaine, a atteint un but qu'il s'était fixé. Un rêve chéri depuis toujours. Un idéal que tout joueur de hockey professionnel convoite. En juin, le joueur québécois, crucial au sein des Blues, a gagné la Coupe Stanley. Et durant le cinquième match de la finale contre les Bruins, il a compté le but gagnant, un but chanceux peut-être, celui néanmoins qui a donné une avance de 3-2 aux Blues dans la série. Un moment charnière.

Du travail et du plaisir

Est-ce que ce long chemin pour se rendre jusque-là a été facile ? Non. Mais ce fut beaucoup de plaisir. Et c'est la leçon qu'il veut qu'on retienne de son expérience jusqu'à présent. Atteindre un tel sommet dans son sport ne se fait pas sans des milliers d'heure de répétition, d'entraînement, d'efforts parfois ardus, de hauts, de bas. « Il faut que les jeunes comprennent qu'il faut du travail. » Mais avant tout, il faut que ce travail acharné soit alimenté, propulsé par la passion, et une passion agréable.