PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Cannara Biotech souhaite devenir le premier producteur de cannabis au Québec et compte exploiter l’ensemble du site d’ici 2026, ce qui lui permettrait d’y produire 100 000 kg de cannabis par année, l’équivalent des ventes de la SQDC. « Ce n’est pas comme pour les fruits et les légumes où il te suffit d’une ou deux bonnes souches, et voilà, résume le chef de la direction financière, Nicholas Sosiak. [Pour le cannabis], si tu trouves un bon produit, il peut durer trois, quatre mois, peut-être un an. »