(Vancouver) Selon une nouvelle étude, les décisions en matière de lutte contre les incendies de forêt et de gestion forestière sont potentiellement entravées par des données gouvernementales inexactes qui dénaturent les charges de combustible forestier dans l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Brenna Owen La Presse Canadienne

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que le service provincial des incendies de forêt travaille avec l’autrice principale de l’étude et d’autres personnes pour combler le manque de données, qui implique des « inadéquations » entre la cartographie par télédétection, les classifications des combustibles forestiers et les observations sur le terrain.

« Ces décalages font qu’il est difficile pour les gestionnaires des incendies de déterminer le comportement attendu d’un incendie avant qu’un évènement ne se produise », affirment les chercheurs dans l’étude publiée dans la revue Fire Ecology le mois dernier.

Ces disparités pourraient également avoir pour conséquence l’incapacité d’identifier les zones à risque qui bénéficieraient de travaux visant à atténuer l’accumulation de carburant, indique l’étude.

Comprendre le mélange d’herbes, de branches et d’arbres morts attisant les flammes dans la forêt est crucial pour gérer les risques, car ces combustibles sont le seul facteur que les gens peuvent modifier à court terme pour influencer le comportement des incendies, explique le document.

Les chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et le Service canadien des forêts reconnaissent que la cartographie des combustibles forestiers est « notoirement difficile » malgré son importance pour influencer et prévoir le comportement des incendies de forêt.

L’autrice principale de l’étude, Jen Baron, affirme que la correction des données aidera les responsables à identifier et à intervenir dans les zones sujettes aux incendies, même si cela nécessitera probablement un « énorme effort ».

« Le défi est que nous essayons d’utiliser ces cartes de types de combustibles pour décider où appliquer les traitements combustibles », détaille-t-elle, faisant référence à des mesures telles que le brûlage dirigé, l’éclaircie des forêts denses ou le brûlage de tas de « rémanents » après l’exploitation forestière.

L’amélioration de la cartographie des types de combustibles aidera également les chercheurs et les responsables des incendies de forêt à comprendre comment les combustibles interagissent avec les conditions environnementales actuelles et entre eux pour influencer le comportement des incendies, explique Mme Baron.

« Ce que nous devons vraiment être en mesure de faire, c’est de relier les conditions du combustible, le comportement du feu – des éléments tels que le taux de propagation, l’intensité, la longueur de la flamme – et la météo, afin que nous puissions comprendre comment ils fonctionnent tous ensemble dans différents scénarios. »

L’étude révèle une « mauvaise correspondance » entre les observations sur le terrain et les données gouvernementales, en particulier l’indice des ressources végétales de la Colombie-Britannique et le système national de prévision du comportement des incendies.

Les chercheurs ont identifié 76 parcelles dans une zone connue sous le nom de tranchée des Rocheuses séparant la chaîne Columbia et les montagnes Rocheuses dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Lors d’un incendie de forêt, la végétation de basse altitude et le contenu organique du sol brûlent, laissant généralement les arbres adultes brûlés mais vivants.

Ils n’ont trouvé « aucune correspondance appropriée » entre les données du système national et les observations sur le terrain dans 58 % des parcelles d’un hectare. Une part de 42 % supplémentaires étaient « partiellement appropriées », précise l’étude.

Les enjeux de l’imagerie aérienne

Les données d’inventaire forestier national et provincial proviennent en grande partie de l’imagerie aérienne, et Mme Baron affirme qu’elles « sous-estiment considérablement » la densité des sous-bois qui servent de conduit aux flammes se propageant jusqu’au couvert forestier.

L’indice des ressources végétales de la Colombie-Britannique a été conçu pour estimer le « bois marchand », c’est-à-dire les arbres destinés à approvisionner l’industrie forestière, explique Mme Baron, chargée de cours au département des sciences forestières et de la conservation de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Il y a beaucoup plus de carburant sur le territoire que ce qui est marchand. »

L’étude a également révélé des problèmes avec le système canadien de prévision du comportement des incendies lorsqu’il s’agit de classer les types de combustibles dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, ajoute Mme Baron.

Le système existant utilise les données d’une série de brûlages expérimentaux d’il y a 60 ans, lorsque les conditions d’incendie et les lits de combustible étaient « très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui », dit-elle.

Il a également été conçu principalement pour informer sur la lutte contre les incendies dans les forêts boréales et utilise 16 types de combustibles pour représenter les conditions partout au Canada, explique Mme Baron.

« Il n’y a tout simplement pas assez de types de carburants pour représenter la diversité des conditions que nous connaissons dans l’intérieur de la Colombie-Britannique. »

Un exemple d’inadéquation pourrait être une zone avec un type de combustible répertorié comme forêt mature de pins tordus, mais si elle avait été exploitée, laissant une accumulation de « rémanents », Mme Baron souligne que le système pourrait ne pas capturer la charge réelle de combustible et le risque.

Le service provincial des incendies de forêt utilise la cartographie existante des types de combustibles, mais les responsables sont conscients de ses limites et utilisent leur propre expertise et leurs observations pour prendre des décisions concernant les efforts de suppression des incendies et d’atténuation des combustibles, ajoute-t-elle.

Des travaux sur la prochaine génération du système de prévision

Dans une déclaration envoyée par courriel, le ministère des Forêts indique que le BC Wildfire Service travaille avec Mme Baron et d’autres chercheurs pour améliorer la classification des combustibles.

Ce printemps, Mme Baron examinera comment les spécialistes du comportement des incendies utilisent les données existantes en combinaison avec les connaissances locales pour « calibrer leurs prévisions », souligne la déclaration.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique s’efforce également d’améliorer ses données d’inventaire forestier en acquérant une cartographie LiDAR (Light Detection and Ranging) pour l’ensemble de la province. L’abréviation désigne la « détection et télémétrie par la lumière », le processus de cartographie aérienne utilisant la technologie laser.

Néanmoins, Mme Baron affirme que les chercheurs auront également besoin de données de terrain, plus détaillées que celles que le LiDAR peut offrir, ainsi que de données sur le comportement des incendies dans différentes conditions.

Le communiqué du ministère indique que le BC Wildfire Service a « élargi l’élément de recherche » sur le brûlage dirigé, et que des observateurs du comportement des incendies accompagneront les équipes de première ligne pour recueillir des données sur les incendies actifs.

À l’échelle nationale, Mme Baron affirme que les travaux commencent sur la « prochaine génération » du système canadien de prévision du comportement des incendies, même si cela prendra un certain temps.

La saison des incendies de 2023 au Canada a été la plus destructrice jamais enregistrée. À la fin du mois de septembre, plus de 180 000 kilomètres carrés avaient été brûlés, dont plus de 28 000 kilomètres carrés de terres en Colombie-Britannique, où des centaines de maisons ont été détruites dans les régions de l’Okanagan et de Shuswap.