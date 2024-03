(Regina) La ville étudiante de Westlock, en Alberta, a voté en faveur d’un règlement interdisant les drapeaux de la Fierté et les passages pour piétons arc-en-ciel sur la propriété municipale.

Jeremy Simes La Presse Canadienne

Shaylin Lussier, membre de l’alliance gai-hétéro de Westlock, avait dirigé les efforts visant à faire peindre un passage pour piétons aux couleurs de la Fierté l’an dernier, pour la première fois dans cette ville de 4800 habitants située au nord d’Edmonton.

Ce passage est maintenant prêt à être supprimé.

« C’était dur », a confié Mme Lussier, 18 ans, lors d’un entretien téléphonique cette semaine.

Jess Lucas, 15 ans, également membre de l’alliance gai-hétéro, a aidé à peindre le passage pour piétons et a dit avoir le cœur brisé.

« Cela n’affecte pas seulement notre groupe. Cela affecte également différents drapeaux, comme le drapeau métis et inuit pour la vérité et la réconciliation, et le drapeau ukrainien pour la guerre en cours. »

En février, une faible majorité de la ville a voté pour que seuls les drapeaux du gouvernement soient déployés et que les passages pour piétons soient peints avec un motif à rayures blanches.

Il y a eu 1302 votes exprimés lors du plébiscite, avec 663 personnes pour et 639 contre.

Le maire et le conseil municipal de la ville s’étaient opposés à cette décision, affirmant qu’elle enverrait un message négatif en faveur de l’inclusivité et qu’elle nuirait aux investissements.

Le Westlock Neutrality Team, un groupe qui a lancé une pétition en faveur du changement, affirme sur son site web que les gouvernements ne devraient pas promouvoir les groupes minoritaires.

« Ceux qui ont voté pour la neutralité l’ont fait avec un véritable désir de garder notre communauté entière et inclusive », indique un article du groupe sur le site web.

Les étudiants ont déclaré avoir ressenti une grande joie lorsqu’ils ont peint le passage pour piétons l’année dernière. Il incluait des lignes noires et blanches pour représenter les alliés qui ne s’identifient pas comme faisant partie de la communauté LGBTQ+, a ajouté Mme Lussier.

« J’ai reçu des textos de personnes adultes de notre communauté qui se réjouissent de la perte du passage pour piétons. Je suis plus âgée maintenant, donc je peux le gérer, mais je me sens mal pour les plus jeunes. »

Même si ceux qui ont peint le passage pour piétons sont mécontents, cette mince victoire montre qu’il y a plus de soutien à la communauté LGBTQ+ qu’on ne le pensait auparavant, a soulevé Cynthia Rondeau, une étudiante de 18 ans.

« Il y a des années, le vote n’aurait pas été aussi serré. Le vote aurait été remporté par une écrasante majorité », a expliqué Mme Rondeau.

« C’est vraiment bien et ça donne un peu d’espoir que la ville ait la possibilité de se développer. Il y a plus de gens, qui même s’ils ne sont pas d’accord, montrent quand même leur appréciation et ils sont toujours alliés avec nous. »

Jess Lucas a déclaré que le passage pour piétons permettait aux membres de la communauté LGBTQ+ de se sentir vus.

« Nous avons apprécié les gens qui nous ont soutenus. »

Mme Lussier a affirmé que les membres de l’alliance gai-hétéro peuvent encore trouver des moyens de promouvoir l’inclusion dans la communauté.

Certains ont déjà installé des drapeaux de la Fierté dans leur cour. D’autres résidants ont demandé aux étudiants de peindre leurs portes de garage ou leurs allées avec des arcs-en-ciel, a ajouté Mme Lussier.

« Il y a beaucoup de petites choses que nous pouvons faire pour rendre la ville… plus colorée », a indiqué Mme Lussier.

Le passage retiré au printemps

Le maire de Westlock, Jon Kramer, a déclaré que le vote ne pouvait être annulé par le conseil municipal, à moins qu’un plébiscite ne soit organisé à l’avenir et qu’il demande l’annulation de l’interdiction.

Il a toutefois affirmé que le conseil trouverait également d’autres moyens d’accueillir les groupes marginalisés, y compris ceux de la communauté LGBTQ +.

M. Kramer a indiqué qu’il n’y avait pas de date ferme pour retirer le passage pour piétons arc-en-ciel, mais que ce serait probablement au printemps.

Mme Lussier a dit que c’était impressionnant de savoir que toute l’Alberta et le reste du pays étaient au courant de ce qui se passe dans la communauté.

« Je suis née et j’ai grandi à Westlock, et je n’ai jamais vraiment entendu les gens reconnaître que nous sommes une ville qui existe, même en Alberta. »

Mme Lussier a déclaré que la plupart des gens ont dit aux étudiants qu’ils appuyaient leur cause.

« Il y a juste des gens qui font tout ce qu’ils peuvent pour nous soutenir, encore plus que jamais, a-t-elle dit. Notre Instagram explose. »

Les questions LGBTQ+ sont devenues plus importantes parmi les gouvernements provinciaux conservateurs.

Plus récemment, le gouvernement du Parti conservateur uni de l’Alberta a annoncé son intention d’introduire à l’automne des règles exigeant le consentement des parents lorsque les élèves de 15 ans et moins souhaitent changer de nom ou de pronom à l’école. Les étudiants âgés de 16 et 17 ans n’auraient pas besoin de consentement, mais leurs parents devraient en être informés.

La province prévoit également de restreindre les traitements d’affirmation de genre, l’enseignement sur le genre et la sexualité à l’école, ainsi que la participation des femmes trans dans les sports.

« En ce moment, ce sont des attaques sur tous les fronts contre les enfants trans et LGBT », a dit Mme Lussier.

Jess Lucas a déclaré que les membres de l’alliance gai-hétéro continueront à rester forts.

« Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour redonner à notre communauté et montrer un peu d’amour et de soutien, et obtenir un peu d’amour et de soutien en retour. »