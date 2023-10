Manifestations en soutien aux Palestiniens Les autorités ne toléreront aucune incitation à la haine

(Ottawa) Aucune incitation à la haine ne sera tolérée lors des manifestations en soutien à Gaza et aux Palestiniens prévues vendredi, ont prévenu les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Justice et de la Sécurité publique.