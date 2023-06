Faisant fi de la chaleur, des milliers de participants aux vêtements aux couleurs vives ont applaudi, dansé et brandi des drapeaux arc-en-ciel afin de démontrer leur appui à la communauté LGBTQ canadienne.

(Toronto) Une foule importante a bondé dimanche les rues du centre-ville de Toronto pour participer au plus grand défilé de la Fierté au Canada.

La Presse Canadienne

Faisant fi de la chaleur, des milliers de participants aux vêtements aux couleurs vives ont applaudi, dansé et brandi des drapeaux arc-en-ciel afin de démontrer leur appui à la communauté LGBTQ canadienne.

L’évènement s’est déroulé dans un contexte de sécurité accrue provoquée par une augmentation des menaces visant les festivals de la Fierté dans l’ensemble du pays et un accroissement des incidents haineux ciblant la communauté LGBTQ+.

L’organisateur du défilé, l’organisme Pride Toronto, affirme que les coûts des services de police ont plus que doublé cette année, tandis que les coûts d’assurance sont passés de 67 000 $ en 2022 à plus de 300 000 $.

Certains spectateurs ont reconnu que les menaces envers la communauté LGBTQ+ rendaient les défilés encore plus nécessaires que jamais. Selon eux, il est encore plus important de célébrer la Fierté et de démontrer de la solidarité envers la communauté.

« Le défilé de la Fierté est une fête, mais aussi une manifestation », a souligné Sarah Rice, qui est venue de London, pour se joindre à sa communauté queer.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE L’organisateur du défilé, l’organisme Pride Toronto, affirme que les coûts des services de police ont plus que doublé cette année, tandis que les coûts d’assurance sont passés de 67 000 $ en 2022 à plus de 300 000 $.

Cette envie de manifester pour ses droits était évidente le long de la rue Younge. Des marcheurs portaient des bannières sur lesquelles on pouvait lire « protégez la jeunesse trans » ou « protégez les jeunes trans ».

Géorgie Sontos, une Torontoise de 65 ans, dit venir assister au défilé depuis que celui-ci attire des dizaines de milliers de personnes. « Nous sommes ici, nous sommes bruyants et nous comptons », a-t-elle lancé.

Certains politiciens éminents étaient également sur les lieux de la fête, dont le chef du Nouveau Parti démocratique fédéral Jagmeet Singh et une poignée d’aspirants à la mairie de Toronto.

Une élection partielle se déroulera lundi pour trouver un successeur à John Tory.