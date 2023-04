Des centaines de grévistes de la fonction publique fédérale sont rassemblés au centre-ville de Montréal mercredi pour exiger des négociations de bonne foi avec leur employeur. Il s’agit du premier débrayage d’une telle envergure depuis plus de 30 ans.

Les employés de la fonction fédérale canadienne ont mis à exécution leur menace de grève générale mercredi matin, après un nouvel échec des négociations avec leur employeur mardi soir.

À Montréal, des centaines d’employés se sont réunis sur le boulevard René-Lévesque Ouest, en face des bureaux de l’Agence du revenu du Canada et de Transports Canada. Avec de la musique entraînante en arrière-plan, criant aux sons des klaxons des automobilistes, ces grévistes sont prêts à rester.

Rappelons que la convention collective de la fonction publique canadienne est échue depuis 2021.

Des fonctionnaires fédéraux en grève à Montréal PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

« La fonction publique a droit à des salaires décents, autant que les gens du privé », souligne Audrey Parenteau, qui travaille en administration à Innovation, Sciences et Développement économique Canada depuis un an et demi. « On est tout autant touchés par l’inflation, ajoute-t-elle. Les deux partis doivent négocier de bonne foi ».

À l’avant-plan des demandes syndicales : une hausse salariale concurrentielle à l’inflation et la question de l’obligation du travail en présentiel.

« On a 6500 membres au Québec, et environ 2000 d’entre eux ont été embauchés en télétravail. Là, on leur demande de revenir au bureau, qui n’est pas nécessairement proche de leur domicile », explique Judith Côté, vice-présidente nationale pour le Québec du Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada (SEIC).

Le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux, à raison de deux ou trois jours par semaine, a été annoncé par le Conseil du trésor en décembre dernier. Cette mesure a été dénoncée par les syndicats, notamment l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Celui-ci indiquait en février que 1100 membres avaient fait des demandes à leur syndicat en raison de problèmes pour le retour au bureau, que ce soit dans l’accès à une garderie ou des problèmes avec le matériel informatique.

« On a des outils archaïques et un réseau informatique archaïque, dénonce Mme Côté. Et souvent, on apprend les changements de procédures dans les médias. »

« [Notre employeur] n’évalue pas l’impact de ces changements de procédure », renchérit Annik Beamish, autre vice-présidente nationale du Québec pour le SEIC. « Ils ont modifié les façons de travailler, de faire des dossiers, sans aucun support ou suivi. Les gens ont été garrochés pendant la pandémie, ont fait des heures supplémentaires. Là, ils sont épuisés. C’est ça, le climat actuel, et notre employeur refuse de le reconnaître. »

La question de l’inflation

Autre sujet de discorde entre le Conseil du trésor et les syndiqués : les augmentations salariales. L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) demande une augmentation de salaire de 13,5 % sur trois ans, soit 4,5 % annuellement. Cette hausse couvrirait les années 2021, 2022 et 2023.

« C’est même moins que l’inflation », souligne Mme Côté, qui ne s’explique pas la plus récente offre du Conseil du trésor, qui est plutôt de 9 % sur trois ans.

Cette proposition fâche un employé du Patrimoine Canada rencontré sur place, qui a préféré taire son nom. Il est notamment frustré face aux augmentations salariales accordées automatiquement aux députés fédéraux le 1er avril qui, elles, vont de pair avec l’inflation et l’industrie privée.

Ce qui dérange le plus Fiona, une employée de Services partagés Canada, c’est cette attente de la part de son employeur qu’elle continuera de s’adapter et de travailler malgré tout. « Sans aucune augmentation salariale, malgré l’inflation, malgré toutes les adaptations, malgré la pandémie, énumère-t-elle. Je suis ici pour me battre pour mes droits. »

« Il est grand temps que notre employeur nous entende sur nos revendications », estime Judith Côté.