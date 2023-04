(Ottawa) Les Canadiens risquent de perdre patience si le conflit de travail qui oppose 155 000 fonctionnaires fédéraux au gouvernement perdure, a averti le premier ministre Justin Trudeau mercredi. Il n’a toutefois pas voulu s’avancer davantage sur les conditions qui justifieraient une loi spéciale sur le retour au travail.

« C’est la première journée d’une perturbation syndicale, a-t-il dit avant la réunion hebdomadaire du caucus libéral. On a du travail à faire à la table de négociation. On a des propositions sur la table. On devrait s’engager à ce niveau-là. On ne va pas devancer la réflexion. »

« On avait mis une offre lundi soir sur la table à laquelle ils n’ont pas répondu avant d’aller en grève », a-t-il déploré.

M. Trudeau a invité l’Alliance de la fonction publique et le Conseil du trésor à dénouer l’impasse. Les deux parties ont indiqué mardi soir qu’elles demeuraient à la table des négociations.

« C’est ce à quoi les Canadiens s’attendent et je sais que les Canadiens ne vont pas être énormément patients si ça continue », a-t-il affirmé.

La présidente du Conseil du trésor, Mona Fortier, s’est dite optimiste de voir les pourparlers progresser. « Je suis convaincue qu’il y aura une entente », a-t-elle indiqué.

Le gouvernement assure que les services essentiels seront maintenus, mais les contribuables qui attendent un remboursement d’impôt pourraient devoir s’armer de patience. Le traitement des déclarations de revenus est à l’arrêt, mais la date-butoir du 30 avril pour la soumettre demeure.

La livraison des passeports sera également difficile. Seules les nouvelles demandes effectuées pour des raisons urgentes ou humanitaires seront traitées.

Les prestations d’assurance-emploi, la pension, l’allocation pour les anciens combattants, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti continueront d’être versés.

Mme Fortier, doit faire le point mercredi midi en compagnie de la ministre de l’Emploi et du Développement social, Karina Gould, de la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier et du ministre de l’Immigration, Sean Fraser.

Le syndicat réclame une hausse salariale de 13,5 % sur trois ans, tandis que le gouvernement offre plutôt 9 %. La sécurité d’emploi et l’ajout du télétravail dans la convention collective font partie des points en litige.

Plus de détails à venir.