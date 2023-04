(Ottawa) Les Canadiens risquent de perdre patience si le conflit de travail qui oppose 155 000 fonctionnaires fédéraux au gouvernement perdure, a averti le premier ministre Justin Trudeau mercredi. Il n’a pas voulu s’avancer davantage sur les conditions qui justifieraient une loi spéciale sur le retour au travail, mais quatre de ses ministres ont été clairs : le débrayage provoquera de nombreux chamboulements, même si les services essentiels seront maintenus.

« C’est la première journée d’une perturbation syndicale, a-t-il dit avant la réunion hebdomadaire du caucus libéral. On a du travail à faire à la table de négociation. On a des propositions sur la table. On devrait s’engager à ce niveau-là. On ne va pas devancer la réflexion. »

« On avait mis une offre lundi soir sur la table à laquelle ils n’ont pas répondu avant d’aller en grève », a-t-il déploré.

M. Trudeau a invité l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Conseil du trésor à dénouer l’impasse. Les deux parties ont indiqué mardi soir qu’elles demeuraient à la table des négociations.

« C’est ce à quoi les Canadiens s’attendent et je sais que les Canadiens ne vont pas être énormément patients si ça continue », a-t-il affirmé.

Tout en se disant optimiste de pouvoir en arriver à une entente, la présidente du Conseil du trésor, Mona Fortier, s’est montrée ferme.

« On ne peut pas signer un chèque en blanc. De nombreuses revendications de l’AFPC sont tout à fait irréalisables, et d’autres auraient de graves répercussions sur notre capacité de fournir des services aux Canadiennes et aux Canadiens », a-t-elle tranché en conférence de presse au parlement.

« On se doit de veiller à ce que ces ententes soient raisonnables pour les contribuables et soutiennent notre objectif principal, servir les Canadiennes et les Canadiens. Tel est toujours notre objectif et je suis convaincue que nous pouvons arriver à une entente », a indiqué celle dont le ministère chapeaute la fonction publique.

Le syndicat réclame une hausse salariale de 13,5 % sur trois ans, tandis que le gouvernement offre plutôt 9 %. La sécurité d’emploi et l’ajout du télétravail dans la convention collective font partie des points en litige.

Importantes perturbations

Le gouvernement assure que les services essentiels seront maintenus, mais les contribuables qui attendent un remboursement d’impôt pourraient devoir s’armer de patience. Le traitement des déclarations de revenus est à l’arrêt, mais la date-butoir du 1er mai pour la soumettre demeure.

Des plans de contingence avaient été élaborés en prévision d’un débrayage : les versements de l’Allocation canadienne pour enfants « continueront à se faire comme prévu », tandis que d’autres seront « classées par ordre de priorité », a indiqué la ministre de la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

La livraison des passeports, qui avait déjà causé bien des maux de tête au printemps dernier, sera laborieuse.

En fait, « la majorité des Canadiens » ne pourront demander ni renouveler un passeport, car leur délivrance n’est pas considérée comme un service essentiel en vertu de la loi, sauf « dans les situations d’urgence ou d’ordre humanitaire », a indiqué la ministre de l’Emploi et du Développement social, Karina Gould.

Elle a chiffré à 85 000 le nombre de demandes qui s’accumuleraient pour chaque semaine d’interruption.

Les prestations d’assurance-emploi, le supplément de revenu garanti, l’allocation pour anciens combattants ainsi que l’attribution du numéro d’assurance sociale sont, pour leur part, considérés comme des services essentiels, a précisé la ministre responsable de Service Canada.

Les perturbations se feront aussi ressentir « de manière significative » au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a prévenu le ministre Sean Fraser. « Notre capacité sera considérablement réduite et il y aura des retards de traitement dans tous nos services d’immigration », a-t-il lancé sans détour.

Les temps d’attente au téléphone seront « aussi gravement impactés », et le conflit de travail aura par ailleurs une incidence sur les progrès qui avaient été réalisés au sein de ce ministère, qui a lui aussi connu son lot de difficultés pendant et après la pandémie, a regretté le ministre Fraser.

Réactions de l’opposition

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh et des membres de son caucus sont allés gonfler les rangs de la ligne de piquetage devant l’édifice du Centre, mercredi matin. « Je suis profondément déçu que le gouvernement n’ait pas réussi à conclure un accord », déclarait la veille le leader, farouchement opposé à une loi spéciale.

Dans le camp conservateur, Pierre Paul-Hus a attribué le blâme au premier ministre pour cette grève. « Voir la fonction publique être en grève démontre clairement que Justin Trudeau n’a pas été en mesure d’avoir des négociations de bonne foi », a-t-il accusé.

Il n’a pas voulu dire si sa formation appuierait une loi forçant un retour au travail des fonctionnaires.