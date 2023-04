La délégation parlementaire à Taïwan est dirigée par le président du Comité permanent de la défense nationale des Communes, le député libéral John McKay. Il est accompagné de députés conservateurs, bloquistes et néo-démocrates.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRÉSIDENCE TAÏWANAISE, VIA REUTERS

(Ottawa) Des députés de tous les partis aux Communes sont en visite officielle à Taïwan cette semaine en guise de soutien à l’île qui fait toujours face à la menace d’une invasion de la Chine.

La délégation parlementaire est dirigée par le président du Comité permanent de la défense nationale des Communes, le député libéral John McKay. Il est accompagné de députés conservateurs, bloquistes et néo-démocrates.

M. McKay indique que les dirigeants de Taïwan sont très reconnaissants d’accueillir cette visite, qui survient alors que la Chine a procédé plus tôt cette semaine à des exercices militaires autour de l’île qu’elle revendique.

Le député libéral ne croit pas, par ailleurs, que cette visite nuira aux relations avec la Chine – même si l’ambassade à Ottawa avait indiqué l’automne dernier qu’une autre visite planifiée de parlementaires canadiens dans l’île aurait des « conséquences ».

M. McKay plaide que les relations entre le Canada et la Chine sont déjà au plus bas et qu’il est important, par ailleurs, que les Canadiens démontrent leur soutien à Taïwan face à ce qu’il qualifie d’intimidation de Pékin.

Cette visite survient tout juste après trois jours d’exercices militaires à grande échelle de la Chine dans la région, en représailles à la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants au Congrès américain, Kevin McCarthy, la semaine dernière en Californie.