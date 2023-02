(Ottawa) Le gouvernement du Canada enverra quatre chars de combat Leopard 2 supplémentaires ainsi que des munitions à l’Ukraine a annoncé vendredi le premier ministre Justin Trudeau au premier anniversaire de l’invasion russe.

Michel Saba La Presse Canadienne

« Le momentum est du côté de l’Ukraine. Ils ont lancé d’étonnantes contre-offensives, récupéré des territoires et forcé le retrait des troupes russes. À ce jour, le Canada a fourni plus de 5 milliards en soutien à l’Ukraine et à son peuple », a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse dans un manège militaire de Toronto.

En plus de doubler la contribution canadienne au chapitre des chars, Ottawa fournira également un véhicule blindé de dépannage et plus de 5000 cartouches de munitions de 155 mm.

Le gouvernement Trudeau a également indiqué que de nouvelles sanctions seront imposées contre 122 personnes et 13 entités, y compris des membres de la chambre basse du Parlement russe qui ont voté en faveur de mesures législatives liées à l’invasion et à la tentative d’annexion de quatre régions de l’Ukraine.

Des vice-premiers ministres, des ministres et d’autres membres du cabinet du président de la Russie et de l’armée russe, ainsi que des membres de la famille de personnes ayant déjà fait l’objet de sanctions sont également ajoutés, a-t-on précisé.

« Le Canada a mené la charge à l’échelle mondiale pour instaurer le régime de sanctions le plus sévère qui n’a jamais été imposé à une grande économie et pour réduire la capacité du président Poutine à financer cette guerre illégale », a insisté le premier ministre.

M. Trudeau a indiqué que les dirigeants du G7 ont réaffirmé plus tôt en journée au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, que « notre soutien à l’Ukraine restera inébranlable aussi longtemps qu’il le faudra » et qu’ils continuent de réclamer que la Russie retire « immédiatement, complètement et sans condition » ses troupes du territoire ukrainien internationalement reconnu.

Alors que 365 jours se sont écoulés depuis l’invasion russe, l’Ukraine se prépare à une contre-offensive avec les armes provenant de l’Occident. Les premiers de la dizaine de chars Leopard 2 promis ont d’ailleurs été livrés, a annoncé vendredi la Pologne.

La semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait souligné que le Canada faisait pression sur d’autres alliés pour qu’ils fournissent plus d’armes lourdes à l’Ukraine, car les promesses d’envoi massif de chars ne se sont pas encore matérialisées.

Alors que plusieurs pays européens, ainsi que les États-Unis et le Royaume-Uni, ont pris des engagements similaires, les chiffres sont jusqu’à présent en deçà des attentes de Kyiv.

Les Forces armées canadiennes possèdent 112 chars Leopard 2, mais des analystes estiment qu’Ottawa ne pourrait en fournir qu’un petit nombre à l’Ukraine, si le Canada veut maintenir ses propres besoins en matière de formation et d’opérations.