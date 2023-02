« Quand j’étais en Ukraine, voir des gens rassemblés me donnait de l’espoir. Aujourd’hui, je veux faire la même chose », confie Ivan Minich, originaire d’Odessa et arrivé au Québec en octobre dernier. Avec des dizaines d’autres, il s’est rendu au centre-ville de Montréal vendredi soir pour souligner un an de guerre en Ukraine.

Les couleurs bleues et jaunes prédominent au square Philips, en plein cœur de Montréal, vendredi soir. Des drapeaux ukrainiens claquent au vent, portés par la foule rassemblée malgré le froid mordant. Nombreux sont ceux qui ont connu la guerre. D’autres, comme Ludovic Dong, sont là en soutien.

Ailleurs dans la province, notamment à Granby et à Québec, des rassemblements semblables se tiennent. Une action pancanadienne qui marque un an depuis l’invasion russe et se veut une occasion pour les Canadiens de montrer leur solidarité avec l’Ukraine.

L’invasion de la Russie en Ukraine ne doit pas être oubliée, répètent des dignitaires réunis sur une petite scène à Montréal vendredi soir. « Slava Ukaini ! » (« Gloire à l’Ukraine ! »), scande la foule en réponse aux déclarations des dignitaires.

Les lueurs de dizaines de chandelles font échos à celles des gratte-ciel pendant que les hymnes nationaux, canadien puis ukrainien, retentissent. Les visages sont graves, déterminés. Un peu plus tard, seul le bruit du vent des drapeaux résonne pendant une minute de silence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Organisée par le Congrès des Ukrainiens Canadiens, l’action pancanadienne marque un an depuis l’invasion russe et se veut une occasion pour les Canadiens de « montrer qu’ils sont solidaires » avec l’Ukraine.

« Je suis vraiment heureux de voir autant de personnes, autant d’Ukrainiens, des gens magnifiques, observe Tymofii Boiko, lui aussi arrivé d’Ukraine en octobre dernier. Mais en même temps, je suis triste, parce que tout ce monde n’a pas choisi de venir et de devenir réfugié. »

Mobilisés pour l’Ukraine

La veillée aux bougies a été organisée par le Congrès des Ukrainiens Canadiens. Les discours se font dans un mélange d’ukrainien, de français et d’anglais.

« Nous devons continuer de mettre de la pression sur le monde pour venir en soutien à l’Ukraine pour aussi longtemps qu’il le faudra », a lancé Rachel Bendayan, députée d’Outremont et représentante du gouvernement de Justin Trudeau, sous des applaudissements nourris. « Le Canada et l’Ukraine vont gagner cette guerre ensemble ! »

Le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine a d’ailleurs été érigé pour la journée sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement à Québec en signe de solidarité.

« Nous sommes de tout cœur avec vous, nous sommes tous Ukrainiens », a aussi affirmé Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides pour la Coalition Avenir Québec. « Le Québec a ouvert ses portes à nombre d’Ukrainiens, jeunes et moins jeunes », a-t-elle ajouté avant de se faire interrompre par de nombreux « merci ! » lancé dans la foule.

Le Québec a accueilli 11 000 Ukrainiens depuis le début du conflit, a indiqué jeudi le premier ministre François Legault.

À Québec solidaire, la co-porte-parole Manon Massé, présente pour l’occasion, a remarqué : « Ce soir, on souligne un sombre anniversaire, on souligne un grand deuil. J’ai le cœur lourd de peine, et de colère. Le cœur plein de larmes pour les dizaines de vies fauchées, et combien d’autres déchirées par les horreurs de la guerre, pour les enfants qui grandissent dans la peur, pour le peuple ukrainien qui résiste avec courage. »

À ses côtés, le député solidaire Vincent Marissal a lu une motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale jeudi en soutien à l’Ukraine. Une minute de silence a aussi été observée par les politiciens québécois pour l’occasion.

« J’ai envie ce soir que nous soyons inspirés par les multiples gestes de solidarité et d’entraide dont nous avons été témoins depuis le début du conflit », a souligné de son côté la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw.

La soirée s’est terminée, dans un froid intense, par des chants ukrainiens au micro, repris en partie par la foule.