L’Entente sur les tiers pays sûrs en 10 questions

Il n’y a à peu près pas une journée sans une nouvelle sur le chemin Roxham ou sur le mécanisme qui lui a donné naissance, l’Entente sur les tiers pays sûrs. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi on en est venu à créer et à tolérer un système d’entrée parallèle au Canada et, surtout, pourquoi on n’arrive pas à régler le problème. La Presse tente d’expliquer ce dossier opaque en 10 questions.