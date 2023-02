Le SCRS précise dans un mémoire récemment publié que des pays comme la Chine et la Russie peuvent s’intéresser à l’IA du Canada par tous les moyens disponibles, dont l’investissement parrainé par l’État et l’utilisation d’agents secrets.

(Ottawa) Le service de renseignement du Canada avertit que des étrangers se tourneront vers l’espionnage et les tactiques d’ingérence pour cibler le secteur de plus en plus important de l’intelligence artificielle (IA) du Canada.

Jim Bronskill La Presse Canadienne

L’analyse du service d’évaluation du renseignement de l’agence fédérale a été achevée en juillet 2021, mais seulement récemment communiquée à La Presse Canadienne en réponse à une demande d’accès à l’information déposée en octobre de la même année.

L’innovation technologique du Canada et les progrès économiques qui en résultent sont vulnérables aux forces étrangères, peut-on apprendre.

Le SCRS affirme par exemple que les capacités émergentes d’intelligence artificielle sont considérées comme essentielles pour développer des moyens de réduire le plastique dans les océans, trouver un vaccin pour traiter la prochaine pandémie, endiguer les émissions polluantes qui causent le changement climatique et trouver des méthodes de navigation sûres pour la conduite autonome des automobiles.

L’analyse note que l’intelligence artificielle est une priorité pour le Canada, considérée comme essentielle aux objectifs nationaux d’innovation et de prospérité.

Le mémoire indique cependant que « de nombreux autres pays, y compris des acteurs étatiques hostiles, ont établi leurs propres stratégies et objectifs nationaux en matière d’IA, et que certains de ces pays, en particulier la Chine et la Russie, auront recours à l’espionnage et à des activités influencées par l’étranger pour faire avancer leurs intérêts nationaux, aux dépens du Canada. »

En conséquence, l’intelligence artificielle se reflète dans les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement depuis plusieurs années, selon le SCRS.